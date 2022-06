Polska firma kosmetyczna spodziewa się dużych wzrostów sprzedaży

Narastająco, w okresie styczeń-maj 2022 roku spółka szacuje przychody ze sprzedaży netto na poziomie 17,55 mln zł, co stanowi wzrost o 58 proc. w stosunku do okresu styczeń-maj 2021 roku, kiedy to wyniosły one 11,05 mln zł.

Miraculum skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.