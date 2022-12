Polska Gościna na półkach Carrefour przed świętami

W kryzysie produkty marek własnych i marek na wyłączność biją rekordy popularności. Polacy przekonali się do tych nich, bo przy podobnej jakości co produkty znanych marek, oferują cenę niższą nawet o 30%. Carrefour dostrzegając te trendy rozbudowuje swoją ofertę już blisko 4000 marek własnych o nową linię premium, skierowaną do smakoszy dań tradycyjnej kuchni polskiej.

Polska Gościna oferuje ponad 30 produktów, a wśród nich wędliny i kiełbasy, różnego rodzaju sery: korycińskie, smażone, z Zakopanego, a także ciasta takie jak makowiec, piernik czy sękacz. Oferta obejmuje także miody, soki w szklanych butelkach czy warzywa konserwowe.