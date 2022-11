Polska jest trzecim rynkiem w Europie pod względem sprzedaży ekspresów do kawy

Według Euromonitor International przeciętny Polak spożywa jej około 3 kg rocznie. Z ponad 200 lokalnymi palarniami kawy, Polska stała się rynkiem niezwykle atrakcyjnym dla firmy Sage, która właśnie rozpoczyna ekspansję.

„Według najnowszych badań Polska jest trzecim co do wielkości rynkiem w Europie pod względem wartości sprzedaży ekspresów do kawy i wyraźnie rosnącym w segmencie premium. Konsumpcja kawy rośnie z roku na rok i coraz więcej konsumentów uświadamia sobie wagę jakości kawy. Z ponad 200 lokalnymi palarniami kawy, Polska stała się rynkiem niezwykle atrakcyjnym dla firmy Sage. Dobra kawa wymaga najlepszej jakości urządzeń, aby móc cieszyć i delektować się w domowym zaciszu smakiem kawy trzeciej fali (Third Wave). Nasze doświadczenie z innych rynków pozwalają nam aspirować do pozycji lidera rynku w Polsce w kategorii wysokiej klasy ręcznych ekspresów do kawy.”

Kawa najpopularniejszym napojem na świecie

Według Brytyjskiego Stowarzyszenia Kawy kawa jest najpopularniejszym napojem na świecie, każdego dnia wypijana w liczbie około dwóch miliardów filiżanek. Polska jest największym importerem kawy w Europie Wschodniej, a według Euromonitor International przeciętny Polak spożywa jej około 3 kg rocznie. Dla wielu z nas kawa jest nieodłącznym elementem dnia, nie wspominając o specjalnych okazjach celebrowanych w gronie przyjaciół i rodziny, z aromatyczną i wykwintną w smaku filiżanką kawy jako wisienką na torcie.