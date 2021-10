Polska mniej konkurencyjna na tle innych gospodarek

Jak wynika z raportu przygotowanego przez globalną organizację doradczą Eight International, Europa jako jeden region, jest drugą potęgą gospodarczą świata, mogącą śmiało rywalizować z Chinami i USA.

Konkurencyjność gospodarcza nie jest już synonimem taniej siły roboczej czy niskich podatków, lecz unikalną mieszanką indywidualnych swobód, zbiorowej decyzyjności, przedsiębiorczości i ochrony socjalnej.

Raport po raz kolejny przypomina również, że ocena gospodarek według tradycyjnych modeli finansowych nie zapewnia wglądu w ich prawdziwą kondycję i odporność na globalne zawirowania. Konkurencyjność gospodarcza nie jest już synonimem taniej siły roboczej czy niskich podatków. Wartości takie jak bezpieczeństwo społeczne i zdrowotne, zrównoważony rozwój, innowacyjność czy ochrona danych to tylko niektóre z czynników, które decydują o atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu świata.

Autorzy Raportu Konkurencyjności przygotowanego przez Eight International agreguje i analizuje dane pochodzące z 25 niezależnych raportów w czterech głównych kategoriach. siła gospodarcza, możliwości biznesowe, stabilność polityczna i społeczna oraz edukacja i jakość życia.

Holandia, kraje nordyckie i Szwajcaria wygrywają: utrzymują swoją bardzo wysoką pozycję w wielu rankingach. Włochy mają doskonały system opieki zdrowotnej. Polska to mistrz infrastruktury: Jeśli chodzi o jakość infrastruktury, Polska gwałtownie awansowała w rankingach. Jest to pozytywna zmiana dla kraju, którego ogólny dobrobyt może wymagać jeszcze nadrobienia pewnych zaległości w stosunku do innych europejskich gospodarek.

Niemcy utrzymują silną równowagę pomiędzy konkurencyjnością gospodarczą a wysokim standardem życia. Francja to ojczyzna globalnych firm. Jest czwartym źródłem pochodzenia firm na liście Fortune Global 500.

Wielka Brytania, będąca liderem w rankingach dotyczących ekologii i oferująca wysoką jakość życia, wyróżnia się również elastycznym środowiskiem biznesowym, co czyni z niej preferowane miejsce do rozpoczynania działalności gospodarczej. Trzeba jednak podkreślić, że jej wyjście z Unii Europejskiej może osłabić jej zdolność do przyciągania inwestycji zagranicznych.