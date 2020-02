Polska pod względem dochodów na szarym końcu Europy

Przeciętny roczny ekwiwalentny dochód do dyspozycji w Polsce wyniósł w 2018 r. 31 235 zł. W stosunku do roku 2015 odnotowano wzrost dochodu o prawie 17,0% (z 26 679 zł), natomiast

w stosunku do roku 2008 było to ok. 67,0% (z 18 685 zł) - wynika z danych GUSu.

Dochód do dyspozycji w PPS dla Polski w 2018 roku wyniósł 12 952. Z takim wynikiem plasujemy się na 20. miejscu wśród 28 krajów UE. Polska jako jeden z 15 krajów charakteryzowała się dochodem poniżej przeciętnej w UE, a różnica do niej wyniosła ponad 6,5 tys. PPS. Niższym dochodem do dyspozycji charakteryzowało się 6 krajów byłego bloku wschodniego (Słowacja, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria, Węgry, Rumunia) oraz Grecja i Portugalia.

Różnica między dochodem do dyspozycji z najzamożniejszego kraju, tj. Luksemburga, a dochodem osób mieszkających w Polsce wyniosła ponad 25 tys. PPS. Wśród sąsiadów Polski najwyższym dochodem do dyspozycji charakteryzowały się Niemcy (niemal o 12 tys. PPS wyższym niż w Polsce) a następnie Czesi (o 1,8 tys. PPS). Na podobnym jak w Polsce poziomie był dochód Litwinów i nieco niższy na Słowacji (o 1,9 tys. PPS).

PPS (Purchasing Power Standard) - to Standard Siły Nabywczej, który eliminuje m.in. różnice w cenach między krajami.