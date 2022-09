Polska Rada Winiarstwa przeciwna butelkom w sytemie kaucyjnym

Choć prace nad ostateczną wersją projektu ustawy wciąż trwają, przedsiębiorcy są mocno zaniepokojeni planami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Konsumenci też być powinni, bo finalnie, to oni odczują podwyżki.

W oczekiwaniu na ustawę

Prace nad projektem ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego trwają od dłuższego czasu. W styczniu br. rozpoczęto konsultacje społeczne, w wyniku których zapowiedziano liczne i istotne zmiany w przedstawionym dokumencie.

Jedną z nich jest rozszerzenie systemu kaucyjnego i – obok puszek aluminiowych o poj. do 1 l oraz butelek plastikowych do 3 l – objęcie nim również butelek szklanych jednorazowych o pojemności do 1,5 l.

Projekt, po zmianach, miał być przedstawiony pod koniec czerwca. Do dziś go nie opublikowano. Wiadomo jednak, że ustawa miałaby wejść w życie z początkiem roku 2023, a wstępnie zapowiedziano dwuletnie vacatio legis. Mogłoby się wydawać, że to długi okres, ale w rzeczywistości to absolutne minimum. Zorganizowanie i uruchomienie całego systemu w tym czasie będzie ogromnym wyzwaniem.

„Nie” dla pomysłu

Po informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska o planach włączenia do systemu butelek szklanych jednorazowych, organizacje branżowe (w tym Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa), przedstawiciele handlu, producenci opakowań szklanych oraz organizacje odzysku surowców wtórnych, apelowały o zmianę decyzji.

- Z wypowiedzi Ministra Klimatu i Środowiska, opublikowanych w ostatnim czasie, wynika jednak, że butelki szklane pozostaną objęte projektem – mówi Magdalena Zielińska, Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Wyjątkowo głośno wybrzmiewają protesty branży handlowej. Chodzi przede wszystkim o brak miejsca na przechowywanie szklanych butelek, których, w przeciwieństwie do plastiku czy aluminium, nie można skompresować. Będzie to więc kolejny cios dla małych sklepów, które zwyczajnie nie mają możliwości wygospodarowania dodatkowej przestrzeni magazynowej na potrzeby zbiórki. Wprawdzie w przypadku jednostek handlowych do 100 metrów kwadratowych powierzchni uczestnictwo w systemie odbioru opakowań ma być dobrowolne, to w praktyce będzie to oznaczało mniejszą konkurencyjność. Konsumenci chętniej zrobią zakupy tam, gdzie przy okazji będą mogli zwrócić opakowania. Niemniej niepokojące w oczach handlowców są kwestie bezpieczeństwa pracowników – wzrasta ryzyko skaleczeń oszczerbionym czy stłuczonym szkłem.

Pomysłowi ministerstwa sprzeciwia się także branża producentów i recyklerów szkła. Ich analizy wskazują, że butelki szklane jednorazowe z powodzeniem mogą być zbierane w gminnych systemach zbiórki. A włączenie ich w systemy kaucjonowania, dla recyklingu przynosi ograniczone korzyści przy bardzo wysokich kosztach. Wątpliwości wzbudza także jakość surowca, który uzyska się tą drogą.

Pytania bez odpowiedzi

Z perspektywy konsumenta wina, sprawa będzie wyglądała następująco: w cenę kupowanej butelki wina, wliczona zostanie wartość kaucji. Po opróżnieniu butelki, jeśli nie wrzucimy jej w domu do zielonego worka na szkło, a zaniesiemy do sklepu przyjmującego tego rodzaju opakowania - otrzymamy zwrot pieniędzy, bez konieczności okazywania paragonu.

Jakie będą nowe obowiązki przedsiębiorstw? Jak w praktyce ma funkcjonować system kaucyjny? Jakie dodatkowe koszty i obciążenia będą z tym związane? Takich pytań bez odpowiedzi jest tu mnóstwo.

Wiadomo jednak, że za obsługę całego systemu będą odpowiadać producenci i importerzy, czego koszty niewątpliwie wpłyną na cenę produktów, w tym wina, i będzie to niezależne od samej dodatkowej kaucji.

Koszty poniosą także jednostki handlowe – będą związane najpierw z przystosowaniem do odbioru pustych opakowań, a później ze stałą obsługą systemu. Można się zatem spodziewać, że to również odbije się na cenach i finalnie za wszystko zapłacą konsumenci.

Okiem branży

Warto podkreślić, że już teraz przedsiębiorcy ponoszą koszty, by zrealizować obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych po produktach, które wprowadzają na rynek. W ostatnim roku zresztą, wzrosły one bardzo znacząco.

- Według danych rynkowych ponad 70 % opakowań szklanych wprowadzanych na rynek poddawanych jest recyklingowi – tłumaczy z kolei Grzegorz Bartol, Wiceprezes firmy Bartex. - Wydaje się, że obecny system recyklingu prowadzony przez gminy jest rozwiązaniem optymalnym, choć wymagającym jeszcze poprawy. Osiągnięcie poziomu recyklingu szkła ponad 80 % jest możliwe przy zwiększeniu odpowiednich działaniach edukacyjnych w zakresie samodzielnego segregowanie odpadów w gospodarstwach domowych. Żaden system nie będzie działał w oderwaniu od naszych dobrych praktyk i dbałości o środowisko naturalne – twierdzi Grzegorz Bartol.

Należy dodać, iż dyrektywa unijna, która jest podstawą utworzenia przepisów dotyczących systemu kaucyjnego, nie obejmuje opakowań szklanych. - Nie jest to zatem element implementacji prawa unijnego, lecz nałożenie na polskich przedsiębiorców kosztownego i trudnego organizacyjnie obciążenia, którego efektywność – w aspekcie celu stawianego przed ustawą – budzi bardzo duże wątpliwości. Analizy wykazują, że dla szkła jednorazowego system kaucyjny będzie mało skuteczny, a równocześnie najbardziej kosztowny ze wszystkich materiałów opakowaniowych objętych systemem – podsumowuje Magdalena Zielińska, Prezes ZP PRW.