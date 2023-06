Polska sieć supermarketów szuka okazji rynkowych. Będzie przejęcie?

Spółka POLOmarket złożyła niedawno sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. W dokumentach czytamy, że sieć w tym roku kończy kilka ciekawych projektów.

W 2023 r. spółka zamierza zintensyfikować swoje działania w obszarze zwiększenia potencjału przychodowego oraz optymalizacji prowadzonej działalności operacyjnej, głównie w obszarze zarządzania logistyką oraz ścisłej kontroli i obniżce kosztów w innych obszarach. Główne działania inwestycyjne skupiają się na ograniczaniu energochłonności firmy poprzez budowę instalacji

fotowoltaicznych na terenie centrów logistycznych i modernizacji urządzeń chłodniczych. Ograniczanie kosztów działalności jest szczególnie istotne w roku spowolnienia gospodarczego i istotnego spadku siły nabywczej konsumentów, wynikającego z wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych.

Polomarket wdraża SAP S/4 HANA for Retail

Spółka planuje produktywny start najnowszej generacji systemu SAP S/4 HANA for Retail w POLOmarket Sp. z o.o. oraz w spółkach operacyjnych, którego intensywny proces wdrożenia rozpoczął się na początku 2022 roku.

Wdrożenie ma na celu usprawnienie procesów biznesowych oraz optymalizację ich przebiegu (w tym ich reorganizację) oraz zoptymalizowanie

środowiska informatycznego sieci POLOmarket m.in. poprzez redukcję liczby wykorzystywanych systemów, programów oraz interfejsów. Realizacja projektu potrwa 2,5 roku, zakończenie wdrożenia przewidziane jest na III kw. 2024 r

Polomarket przejmuje Polskie Supermarkety

Ponadto, w III kw. br planowane jest połączenie POLOmarket Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką „córką” Polskie Supermarkety Sp. z o.o. (spółka przejmowana).

Zarząd spółki dodaje również, że obserwuje rynek pod kątem możliwości przejęcia lub nawiązania współpracy biznesowej z innymi podmiotami z branży o podobnym formacie działania.

Jak wyglądają finanse Polomarketu?

Zysk netto spółki w 2022 r. wyniósł 7.393,0 tys. zł. i jak co roku zarząd spółki zarekomendował przeznaczenie wypracowanego zysku w całości na kapitał zapasowy.

W 2022 roku spółka wypracowała rentowność sprzedaży na poziomie 0,7%, czyli wartość wyższą w stosunku do roku poprzedniego, co nastąpiło przy wyższych o 12,8% przychodach ze sprzedaży. Przełożyło się to na wyższą niż rok wcześniej zarówno rentowność na poziomie EBIT jak i na poziomie EBITDA. Wartość EBITDA wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 46,1% i wyniosła w 2022 r. 33,1 mln zł. Spółka wypracowała wyższą niż rok wcześniej rentowność netto na poziomie 0,3% zamykając rok zyskiem netto w wysokości 7,4 mln zł.