Polska Strefa Inwestycji – jakie wsparcie na czas pandemii?

Od początku 2020 r. do końca października br. w ramach PSI wydano 224 decyzje inwestycyjne o łącznej wartości ponad 7,9 mld zł z równoczesną deklaracją stworzenia 3 559 nowych miejsc pracy – informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Niebawem rozpoczną się konsultacje międzyresortowe dot. projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

- W dobie pandemii koronawirusa chcemy jeszcze bardziej wesprzeć działalność inwestorów na terenie Polskiej Strefy Inwestycji i zachęcić ich do większej aktywności. Przygotowaliśmy projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, który właśnie trafił do wykazu prac Rady Ministrów. Pracujemy także nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, który jest już gotowy do konsultacji międzyresortowych. Nadal będziemy też zachęcać do lokowania inwestycji w obszarach słabiej rozwiniętych, głównie w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarczych oraz w Polsce Wschodniej – podkreśla wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Z kolei wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk dodaje: - Chcemy doprecyzować kryteria jakościowe, co ma poprawić przejrzystość obowiązujących przepisów i ułatwić przedsiębiorcom działalność na terenie Polskiej Strefy Inwestycji. Jest to tym bardziej istotne teraz, w czasie pandemii Covid-19.

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji od września 2018 r. czyli od początku jej istnienia, do końca października 2020 r. wydano łącznie 680 decyzji inwestycyjnych o łącznej wartości 29 mld zł. W tym czasie inwestorzy zadeklarowali stworzenie 12 450 nowych miejsc pracy. W grudniu 2018 r. już 50 proc. wartości inwestycji znalazła się poza obszarem Specjalnych Stref Ekonomicznych, na koniec 2019 r. ten odsetek wyniósł 55 proc., a do października 2020 r. wzrósł do 66 proc.- informuje ministerstwo.

W październiku w porównaniu do września br. doszło 27 nowych projektów, o wartości ok 1,1 mld zł i deklaracją 387 nowych miejsc pracy. Tylko w 2020 r. w trzech największych Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Katowickiej, Łódzkiej i Wałbrzyskiej do tej pory rozpoczęto realizację aż 87 projektów na łączną kwotę 3,5 mld zł.

W związku z pandemią koronawirusa, wprowadzono szereg pozytywnych dla przedsiębiorców zmian w PSE. Obejmują one:

- doprecyzowanie zapisów, a tym samym wydłużenie okresu wsparcia dla przedsiębiorcy, w przypadku inwestycji zlokalizowanych tylko częściowo na terenie objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej (51%);

- otwarcie możliwości zaliczenia leasingu do kosztów kwalifikowanych także po okresie realizacji inwestycji (ponieważ leasing ma inną strukturę finansowania niż większość kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę);

- uporządkowanie klauzul informacyjnych i zasad korzystania z pomocy publicznej w oparciu o notyfikację projektów do Komisji Europejskiej;

- doprecyzowanie definicji zakładu i przedsiębiorcy.