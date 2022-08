Polskę czeka jedna z najwyższych inflacji na świecie

Ponad połowa Polaków twierdzi, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się względem ubiegłego roku (dane Santander Consumer Banku), a taką diagnozę zdają się potwierdzać najnowsze dane GUS, które odnotowują spadek realnych wynagrodzeń do poziomu nieobserwowanego od 1995 roku.

Tymczasem wygląda na to, że najgorsze może być dopiero przed nami, bo według raportu "Global Inflation Expectations and Targeting: Sky is the Limit" w 2022 i 2023 r. wśród analizowanych krajów jedynie w Turcji i Rosji przewiduje się wyższą inflację niż w Polsce. Zdaniem ekspertów CEIC z ISI Emerging Markets Group z obecnymi wyzwaniami gospodarczymi lepiej niż my poradzą sobie natomiast gospodarki Meksyku, Brazylii czy Indii.

Przeczytaj cały artykuł