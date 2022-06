Polski dyskont Vollmart z trzecim sklepem. Ceny mają być 20 proc. niższe, niż u konkurencji

Od 29 czerwca oferta Vollmart dostępna będzie dla mieszkańców Świebodzina. Sklep wyróżnia się dogodną lokalizacją, tuz przy dworcu PKP i własnym parkingiem. Na powierzchni 1400m2 klienci znajdą produkty pierwszej potrzeby: artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię gospodarczą oraz artykuły przemysłowe. Sieć podkreśla, że większość produktów w ofercie Vollmart będzie tańsza nawet o 20% niż w lokalnych sklepach i dużych sieciach handlowych, a w przypadku wybranych towarów różnica w cenie może być jeszcze korzystniejsza.

– Aktualna sytuacja gospodarcza sprawia, że dziś klient poszukuje dobrych jakościowo produktów pierwszej potrzeby w najkorzystniejszej cenie. Oferujemy podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe o kilkanaście procent, a niektóre nawet 30-40% taniej niż w innych sklepach. Naszym optymalnym celem są ceny średnio niższe o 20% niż w lokalnej konkurencji i tej zasady się trzymamy – mówi Wiktor Sawosz, założyciel i Prezes Zarządu Vollmart.

Jak tłumaczy, jest to możliwe dzięki racjonalnej polityce kosztowej sklepu Vollmart i ograniczeniu do minimum zbędnych wydatków na wyposażenie wnętrz i reklamę, bezpośredniej współpracy z producentami oraz optymalizacji kosztów dostaw towarów, ale również niskiej marży handlowej – to kolejny wyróżnik nowoczesnego podejścia do kształtowania cen przez Vollmart. Wszystko po to aby zrealizować jeden cel – zapewnić klientom konkurencyjne, możliwie najniższe ceny na rynku.

– Zasada, którą kierujemy się w biznesie jest uniwersalna. Zakupy w hard dyskoncie Vollmart mają dać klientowi realną oszczędność, co oznacza dodatkowe pieniądze w domowym budżecie na inne potrzeby i nieprzewidziane wydatki. W sieci Vollmart bierzemy pod lupę każdy koszt, który pojawia się w drodze produktu od producenta na półkę. Oszczędność dla klienta oznacza mądre planowanie i gospodarowanie zasobami również po naszej stronie – mówi Wiktor Sawosz. U nas nic nie może się zmarnować, podobnie jak w domowych budżetach naszych klientów – dodaje.

Zmiany nawyków konsumentów

– Zaczynamy dostrzegać zmianę nawyków zakupowych klientów. Po chleb idziemy do piekarza, po mięso do rzeźnika, warzywa kupujemy w warzywniaku, a do hard dyskontu idziemy, aby kupić taniej pozostałe potrzebne w codziennym życiu produkty podstawowe, których nie może zabraknąć w każdym domu jak kasza, mąka, makaron, przetwory, mrożonki, nabiał, chemia gospodarcza i inne – mówi Beata Muś, kierownik operacyjny hard dyskontu Vollmart.

Asortyment hard dyskontu Vollmart to także akcesoria kuchenne, małe AGD oraz artykuły dla zwierząt. Oferta będzie rotować w zależności od preferencji klientów. Jeśli dane towary nie spotkają się z zainteresowaniem, będą zastąpione nowymi propozycjami.

TOP 10 z oferty Vollmart Świebodzin

Dobór produktów w hard dyskoncie Vollmart to wynik ciągłej analizy cen najbardziej popularnych produktów oraz preferencji konsumentów – jeśli sok, to raczej będzie to pomarańczowy i jabłkowy, za to w konkurencyjnej cenie.

– Warto podkreślić, że nasz koszyk zakupowy jest też zupełnie inny niż koszyk Lidla czy Biedronki. W hard dyskoncie Vollmart nie ma działów fresh, świeżych warzyw i owoców czy produktów mlecznych z krótkimi datami. Mamy za to optymalny wybór produktów o dłuższym terminie przydatności do spożycia, które są niezbędne w każdym gospodarstwie domowym. Nasza oferta to sposób na realną, długoterminową oszczędność – dodaje Beta Muś

Od niedawna oprócz sklepu stacjonarnego dostępny jest także sklep online (vollmart24.eu) z szeroką ofertą asortymentową.

100% polski kapitał

Vollmart wywodzi się z rodzinnej firmy. - 100% polskiego kapitału i długa tradycja na rodzimym rynku pozwalają lepiej zrozumieć lokalne uwarunkowania i oczekiwania konsumentów - podkreśla spółka.