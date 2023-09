Polski gigant spożywczy uruchomi państwową sieć sklepów

Krajowa Grupa Spożywcza „od pola do stołu”

29 września br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował, że powstała przed rokiem Krajowa Grupa Spożywcza ma zapewniać Polsce bezpieczeństwo żywnościowe. Wskazał również, że polskie rolnictwo musi mieć większy udział w handlu. Stąd – jak mówił – inicjatywa tzw. lokalnej półki w marketach mająca na celu skrócenie drogi „od pola do stołu”.

Ale bezpieczeństwo żywnościowe Polaków i "lokalna półka" to nie wszystko.

- Przed nami odbudowanie branży przetwórczej, Krajowa Grupa Spożywcza musi również iść w stronę budowy polskiej sieci sprzedaży – stwierdził Telus. – To będzie cały łańcuch żywnościowy od pola do stołu, nasz polski. To jest bardzo ważne – zapowiedział.

Jak podano, Krajowa Grupa Spożywcza (KGS) zamierza zainwestować 6 mld zł w różne obszary działalności, w tym w nowe segmenty.

Państwowa sieć sklepów

Obecnie działa sklep internetowy polskie-smaki.pl, który jest własnością Krajowej Grupy Spożywczej zbudowanej na bazie Krajowej Spółki Cukrowej z siedzibą w Toruniu, która z kolei powstała w 2002 roku poprzez konsolidacje trzech spółek cukrowych należących do Skarbu Państwa. Platforma e-commerce oferuje gamę takich produktów, jak cukry, cukierki, mąki, kasze, przetwory owocowo-warzywne, płatki oraz otręby.

Nieoficjalnie wiadomo, że państwowa sieć sklepów stacjonarnych miałaby oferować podstawowe produkty gospodarstwa domowego, żywność, chemię gospodarczą i inne artykuły codziennego użytku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy mogłaby rozpocząć działalność. Nieznana jest również jej nazwa.

Krajowa Grupa Spożywcza to największa państwowa spółka zajmująca się produkcją, przechowywaniem i sprzedażą żywności. Powstała z przekształcenia w kwietniu zeszłego roku Krajowej Spółki Cukrowej. Posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym.