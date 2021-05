Polski Ład a GOZ - firmom będzie łatwiej?

Podejmowaniu ekologicznych inwestycji przez firmy spożywcze i handlowe sprzyjać będą założenia zwiększonego inwestowania w logistykę i łańcuchy dostaw - z Urszulą Kłosiewicz-Górecką z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym rozmawia Olimpia Wolf.

Olimpia Wolf: Jak Polski Ład może ułatwić firmom spożywczym i handlowym dążenie do Gospodarki Obiegu Zamkniętego?

Urszula Kłosiewicz-Górecka: Znamy jedynie ogólne założenia programu gospodarczego po pandemii określanego Polskim Ładem. Dla jego realizacji ważne będą ustawy i rozporządzenia wykonawcze, które określą terminy, uwarunkowania i narzędzia wspomagające wdrażanie założeń programu. Z perspektywy Europejskiego Zielonego Ładu, wdrażanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w Polsce nie jest już opcją, a koniecznością i niezbędnym kierunkiem rozwoju wszystkich gałęzi gospodarki. GOZ powinien stać się elementem zrównoważonego rozwoju każdej firmy, chociaż na obecnym etapie przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim działań, które dadzą impuls polskiej gospodarce do pobudzenia i rozwoju po kryzysie wywołanym przez lockdowny. Polski Ład wprawdzie zawiera propozycje zmian, które powinny pozytywnie oddziaływać na dążenie polskich firm spożywczych i handlowych do GOZ, ale generalnie postanowień odnoszących się bezpośrednio do sektora gospodarki żywnościowej w programie jest stosunkowo niewiele. Ponadto, z uwagi na ogólny charakter postulatów przedstawionych w Polskim Ładzie, obecnie trzeba ostrożnie podchodzić do określenia ich wpływu na funkcjonowanie polskich firm spożywczych oraz handlowych, zwłaszcza w kontekście GOZ.

