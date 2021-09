Polski Ład zwiększy konsumpcję?

Ministerstwo finansów będzie zmuszone zwiększyć deficyt budżetu państwa przez ustawy Polskiego Ładu?

- Polski Ład absolutnie nie namiesza. Włączyliśmy już jego konsekwencje do budżetu, a nie włączyliśmy Krajowego Planu Odbudowy, bo to jest wielka niewiadoma. Konsekwencje Polskiego Ładu będą takie, że Polacy będą płacić mniejsze podatki, przez co więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeniach, a to zwiększy konsumpcję - powiedział w programie "Money. To się liczy" Tadeusz Kościński, minister finansów.

- Wierzę, że uda się przeprowadzić przez parlament ustawy Polskiego Ładu. Posłowie zobaczą, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Po raz pierwszy będzie tak duża kwota wolna od podatku, ludzie przestaną płacić podatki. Te będą także progresywne, a nie regresywne, a składka zdrowotna będzie opłacana sprawiedliwie, nie jak to jest dzisiaj, gdy pracodawca płaci połowę tego, co jego pracownik. Mam nadzieję, że do końca listopada pan prezydent podpisze ustawy, a od 1 stycznia wejdzie Polski Ład - dodał.

