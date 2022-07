Polski oddział Aldi liderem. 60 proc. warzyw i owoców bez opakowań

Już dziś ALDI w Polsce posiada ponad 60% niepakowanych owoców i warzyw w marce własnej. Sieć wyeliminowała także wytłoczki z tworzywa sztucznego oraz tacki z czarnym, niewykrywalnym pigmentem.

W kwietniu bieżącego roku ALDI wdrożyło nowy model papierowych toreb zakupowych - w 100% nadających się do recyklingu. Od czerwca zaś klienci znajdą w sklepach ALDI specjalne woreczki wielokrotnego użytku dla owoców i warzyw.

60 proc. niepakowanych warzyw i owoców

ALDI wnosi pozytywny wkład w rozwój bardziej zrównoważonych opakowań i tworzenie funkcjonalnej gospodarki obiegu zamkniętego. Zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi celami, do 2025 roku 40% owoców i warzyw, w każdym kraju z Grupy ALDI Nord, ma być sprzedawanych bez opakowań. Polska jest pierwszym z nich, który osiągnął ten cel już dziś, oferując klientom aż 60 % niepakowanych warzyw i owoców.

Papierowe torby w Aldi

Dla tych produktów, które wymagają opakowania, używane są opakowania z materiałów przyjaznych dla środowiska. To jednak nie wszystkie zmiany wprowadzone przez ALDI w Polsce. W ostatnich miesiącach w sieci pojawił się nowy model papierowych toreb zakupowych – w 100% nadających się do recyklingu, wykonanych z niebielonego chlorem papieru FSC pokrytego wodorozcieńczalną farbą ekologiczną, wprowadzone zostały także do obrotu specjalne woreczki wielokrotnego użytku, wykorzystywane dla owoców i warzyw.

Cel - 100 proc. opakowań marek własnych do ponownego użycia

Sieć deklaruje, że do końca 2025 roku 100% opakowań marek własnych ALDI będzie nadawać się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. 30% zawartości plastikowych opakowań marek własnych będą stanowiły surowce wtórne (wartość uśredniona i minimalna). W tym czasie o 15% zostanie także zmniejszona całkowita waga wszystkich materiałów opakowaniowych w marce własnej (bazując na roku 2020 w odniesieniu do sprzedaży), a o 20% zmniejszona będzie ilość pierwotnego plastiku (wytwarzanego z ropy naftowej) w opakowaniach marek własnych.

ALDI w Polsce posiada 209 sklepów i zatrudnia ponad 3700 pracowników.

ALDI Polska jest częścią grupy przedsiębiorstw ALDI Nord – jednego z wiodących międzynarodowych detalistów. Kluczem do sukcesu Grupy ALDI Nord.