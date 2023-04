Polski producent bakalii szacuje przychody na ok. 100 mln zł

Helio, polski producent bakalii, spodziewa się, że przychody ze sprzedaży w III kwartale roku obrotowego 2022/2023 (styczeń - marzec 2023) wzrosły rok do roku o ponad 20 proc., do ok. 100 mln zł, ale przewiduje w tym okresie spadek rentowności operacyjnej spółki.