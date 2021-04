Polski producent soków dostawcą Pingo Doce i Recheio

Excellence od wielu lat współpracuje z siecią Biedronka, teraz czas na pozostałe brandy JM, fot. materiały prasowe

Excellence – polski producent soków, syropów, napojów oraz produktów biobójczych, notowany na NewConnect – podpisał 3-letnią umowę ze wszystkimi business unitami Jeronimo Martins w Europie.

Umowa rozszerza obecną współpracę dotyczącą produkcji i dostaw wyrobów marki własnej sieci w Polsce o Portugalię oraz Maderę. Wartość nowego zamówienia wynosi rocznie ok. 144 mln euro. Rozszerzenie umowy daje możliwość dostarczania produktów do: 480 sklepów Pingo Doce, 40 hal cash and carry Recheio oraz operatorów zaopatrzenia Horeca.

Excellence od wielu lat współpracuje z siecią Biedronka dostarczając produkty w stałym asortymencie – zarówno marki własnej sieci, jak i pod marką producenta „Excellence”. W styczniu 2021 roku zarząd Excellence podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW.

Umowa obejmuje spółki „Jeronimo Martins Polska” SA z siedzibą w Kostrzyniu, „Pingo Doce – Distribuicao Alimentar” SA z siedzibą w Lizbonie, „Lidosol II – Distribuicao de Produtos Alimentares” SA z siedzibą w Funchal, „Recheio – Cash&Carry” SA z siedzibą w Lizbonie, „Recheio Masterchef” LDA z siedzibą w Lizbonie oraz „J. Gomes Camacho” SA z siedzibą w Funchal.

Hitem sprzedaży syrop klonowy

„Nasze produkty to przede wszystkim wysoka jakość, ceniona przez konsumentów. Hitem w Europie jest przykładowo produkowany przez nas syrop klonowy, którego sprzedaż rozszerzamy o kolejne kraje. Stawiamy także na mocny rozwój szerokiego portfolio wyrobów BIO – opartych wyłącznie na bazie certyfikowanych owoców i roślin pochodzących z upraw ekologicznych. Z siecią Biedronka współpracujemy z sukcesami od wielu lat, a obecnie podpisana umowa pokazuje, że wyprodukowane w Polsce soki i syropy są chętnie kupowane także w Europie. Nasza miesięczna produkcja soków i syropów sięga 1,5 mln litrów. Pod względem ilościowym jesteśmy numerem dwa w Polsce – co trzeci litr sprzedawany w naszym kraju został wyprodukowany w zakładzie Excellence” – powiedział Dariusz Polinceusz, prezes Excellence.

Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Współpracuje z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Tesco, Makro, Carrefour, Auchan, Selgros, Aldi, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence, np. I am BIO, Biorę, Monzini. Na podstawie danych AC Nielsen Excellence szacuje swój udział w polskim rynku syropów na ok. 24 proc.

Nowy rynek