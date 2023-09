Polski siatkarz promuje InPost Fresh

Spot niesie informację: “Karol Kłos żegna się z siatką”. Ale już po chwili wyjaśniany jest cały przekaz... Karol wcale nie kończy kariery. Żegna się z tradycyjnymi zakupami, dźwiganiem ciężkich siatek – i przerzuca się na nowoczesne zakupy przez aplikację InPost Fresh z dostawą do maszyny Paczkomat®.

– Karol jest bardzo aktywny w Internecie. Prowadzi swoje profile w social mediach w sposób zabawny i pasujący do InPost, dlatego był oczywistym wyborem do tego “siatkarskiego” konceptu. Aby dodać autentyczności i odwołać się do wspomnień głównego bohatera, nasza ekipa realizowała zdjęcia w Katowickim Spodku – który jest kultowym miejscem dla fanów siatkówki. Zależało nam, aby nowa kampania zbudowała napięcie i ciekawość, by chwilę później wywołać uśmiech i zaprosić do zakupów w aplikacji – mówi Karolina Podgórska, dyrektor ds. komunikacji marketingowej i wsparcia e-commerce.