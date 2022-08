Polski Związek Wędkarski: Minął już miesiąc od kiedy zaalarmowaliśmy instytucje państwowe w sprawie katastrofy

W dalszym ciągu jako Polski Związek Wędkarski nie wiemy, kto, kiedy, gdzie i czym skaził Odrę. Nie ma jasnych wytycznych ze strony Departamentu Rybactwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie co należy robić i jak postępować. Pragniemy zauważyć, że Wody Polskie pobierają opłaty wodno-ściekowe i wydają pozwolenia na zrzut odpadów i ścieków, i to Wody Polskie powinny dysponować precyzyjnymi informacjami na temat zanieczyszczeń, które w tym czasie zostały zrzucone do Odry.

Niepokojący jest fakt otrzymania przez Okręg PZW w Gorzowie Wielkopolskim postanowienia od Prokuratury we Wrocławiu z dnia 22/08/2022 roku, w którym Prokuratura informuje o prowadzonym postępowaniu w sprawie zanieczyszczenia rzeki Odry i wzywa gorzowski zarząd okręgu do wydania rzeczy. Prokuratura żąda w szczególności dokumentów wytworzonych z podejmowanymi ustawowo działaniami prowadzonymi przez wędkarzy. Treść uzasadnienia budzi wiele wątpliwości. Mianowicie w jakim charakterze występuje Polski Związek Wędkarski? Czy jako strona, czy świadek czy może jako oskarżony?

Mamy głęboką nadzieję, że heroiczna praca wędkarzy w ratowaniu Odry nie spotka się ze sprawami sądowymi skierowanymi przeciwko naszym członkom, a niestety to zawiadomienie trudno nam traktować jako gest przyjazny. Mamy takie przeświadczenie ponieważ już niektóre osoby z PZW odbyły wielogodzinne przesłuchania (prezes Okręgu PZW we Wrocławiu Andrzej Świętach w dniu 15 sierpnia, a dyrektor biura PZW we Wrocławiu w dniach 17 i 18 sierpnia).

Chcemy również podkreślić, że na Komisji Sejmowej w dniu 17.08.2022 r., Minister Marek Gróbarczyk złożył publiczne oświadczenie, że w przypadku gdy sytuacja na to nie pozwoli PGW Wody Polskie nie będą wyciągały od użytkowników PZW konsekwencji z tytułu nierealizowania obowiązku, jesiennego zarybiania 13 obwodów rybackich Odry. Niestety, w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy pisma potwierdzającego tę publiczną deklarację.