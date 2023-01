Polskie firmy w stagnacji. Nie planują inwestycji, a tylko 6% liczy na większą sprzedaż

Pierwszy tegoroczny odczyt Barometru EFL wyniósł 48,5 pkt. i jest o 1,3 pkt. wyższy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Eksperci zwracają uwagę, że tegoroczny wynik nie odbiega od poziomu Barometru w pierwszych kwartałach poprzednich lat. Od 2019 roku odczyty w styczniu są „pod kreską”, czyli poniżej progu 50 pkt., co wskazuje na słabe nastroje polskich przedsiębiorców. Wciąż nie widać światełka w „tunelu inwestycyjnym”, a prognozy sprzedażowe pozostają na bardzo niskim poziomie. Tylko 6% firm liczy na większe zamówienia w pierwszych miesiącach tego roku, a 19% obawia się ich spadku.

Główny odczyt Barometru EFL na I kwartał 2023 roku wynosi 48,5 pkt. i jest o 1,3 pkt. wyższy niż poprzedni pomiar. Warto dodać, że w całym 2022 roku nie było ani jednego wyniku, który przekroczył próg 50 pkt. Takiego roku nie było jeszcze w historii Barometru EFL.

Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który wynosi co najmniej 50 pkt. w Barometrze EFL. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Wartość wskaźnika na poziomie 48,5 pkt., po raz piąty z rzędu, nie przekroczyła progu OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą niewielkie szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

Niska sprzedaż, słabsza płynność

Z pierwszego tegorocznego pomiaru Barometr EFL nie płyną optymistyczne dane. Tylko 6,2% firm spodziewa się większych zamówień w najbliższych miesiącach. Choć to wynik o 2 p.p. wyższy niż w IV kwartale 2022 roku (4,2%), to jednak pozostaje na najniższym poziomie w historii. 74% firm nie przewiduje żadnych zmian w tym obszarze w porównaniu do poprzedniego kwartału, a 19% obawia się spadku zamówień.

Za niską sprzedażą idzie niska płynność finansowa. Tylko 5,8% przedstawicieli MŚP spodziewa się lepszej płynności finansowej (o 1,6 p.p. więcej niż w IV kwartale 2022 roku). 75% firm nie przewiduje żadnych zmian w tym obszarze w porównaniu do poprzedniego kwartału, a 18% obawia się pogorszenia kondycji finansowej prowadzonych biznesów.

Inwestycje stoją w miejscu

Analizując dane z całego 2022 roku widać, że w zasadzie nie było przedsiębiorców, którzy planowali zwiększenie poziomu inwestycji. We wszystkich czterech pomiarach były to jedynie pojedyncze przypadki. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w pierwszym tegorocznym pomiarze. Tylko 0,5% przedsiębiorców ma większe plany inwestycyjne niż w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, a 96% nie spodziewa się utrzymania dotychczasowego poziomu.