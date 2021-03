Polskie mięso w opakowaniach nadających się w 100% do recyklingu w Netto

fot. materiały prasowe

Świeże mięso polskiego pochodzenia to nowa oferta Netto w ramach marki własnej „Prosto z zagrody”. Miłośnicy klasycznych polskich dań znajdą w sklepach sieci bogaty wybór produktów: mięso drobiowe, wieprzowe czy wołowe. Markę „Prosto z zagrody” wyróżniają także nadające się w 100 proc. do recyklingu opakowania.

Polskie pochodzenie mięs „Prosto z zagrody” oznacza, że wszystkie produkty pochodzą ze zwierząt, które urodziły się i były hodowane na terenie naszego kraju. Wszystkie opakowania produktów „Prosto z zagrody” są oznaczone logotypem „Produkt polski” poświadczającym ich polskie pochodzenie.

„Prosto z zagrody” to tylko jedna z wielu marek własnych Netto, które sieć sklepów wprowadza w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów. Netto wprowadziło w samym 2020 r. ponad 80 nowych pozycji marek własnych.

- Rosół i pieczony drób to klasyczny niedzielny obiad w wielu polskich domach. Idealnie nadadzą się na niego rosołowa porcja wołowiny „Prosto z zagrody” (17,99 zł za 1 kg) i świeża kaczka w całości (10,99 zł za 1 kg). Często goszczą na naszych stołach uwielbiane przez dzieci kotlety mielone, do przygotowania których niezbędne będzie mięso mielone wieprzowe z szynki „Prosto z zagrody” (9,99 zł za 0,5 kg). Z kolei fani żeberek na pewno docenią porcję żeberek wieprzowych „Prosto z zagrody” (17,99 zł za 1 kg). Na nieco lżejszy obiad świetnie sprawdzi się filet z indyka „Prosto z zagrody” (19,99 zł za 1 kg), a na przystawkę lub przekąskę najlepszy będzie tatar wołowy – gotowy do spożycia (5,59 zł za 200 g) - opisuje sieć.