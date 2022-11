Polskie sieci odzieżowe korzystają z voicebotów. Jakie efekty?

Voiceboty zbierają opinie klientów LPP

LPP S.A., polski producent ubrań działający pod wieloma markami na polskim i globalnym rynku, szukał nowego, bardziej efektywnego sposobu zbierania opinii klientów. Wcześniej przedstawiciele firmy dzwonili do konsumentów, ale odsetek odpowiedzi był naprawdę niski - tylko 10%, więc potrzebowali rozwiązania, które zwiększyłoby ten wskaźnik KPI.

Dodatkowo, problem kompilował fakt, że LPP ma wielu klientów na całym świecie i obsługa tego zadania przez pracowników była nieefektywna kosztowo. Warto też wziąć pod także to, że zbieranie informacji zwrotnej jest dość specyficzną procedurą. Rozmowa musi być przeprowadzona w krótkim czasie po zakupie.

- Dzięki dobrej współpracy z zespołem klienta, udało nam się zbudować voicebota zadającego kilka pytań ewaluacyjnych (w tym otwartych) dla 29 rynków w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Byliśmy w stanie ten projekt przeprowadzić w takim tempie, m.in. dlatego, że nasz inteligentny asystent głosowy mówi aż 150 językami, co jest wyróżnikiem na rynku. Projekt charakteryzuje się również integracją z systemem CRM klienta oraz możliwością tworzenia raportów na podstawie danych z rozmów. Dzięki naszym inteligentnym asystentom głosowym udało się potroić wskaźnik odpowiedzi, uzyskując wynik 32,73%. Warto także zaznaczyć, że średni wskaźnik tego typu odpowiedzi wynosi 10-15% – mówi Bartosz Malinowski, Head of Voiceboty Departament w Apifonica.com.

Quiosque monitoruje zachowania klientów

Quiosque, kolejny klient Apifonica.com, ma 180 sklepów stacjonarnych w Polsce i silny oddział e-commerce. W celu zbierania danych z obydwu kanałów, firma wykorzystała SMS-y, a dodatkowo voiceboty, aby spersonalizować automatyczne SMS-y. Personalizacja nie ogranicza się do zwracania się do klientów po imieniu. SMS Apifonica pozwala na automatyczne wstawianie unikalnych danych do każdej wiadomości - nazwisk, kodów kuponów czy adresów URL. Dzięki API, integracja SMS z istniejącym systemem automatyzacji marketingu Quiosque nie stanowiła problemu.

- Nasz usługa pozwala na automatyczne śledzenie i raportowanie ponad 20 metryk wydajności, np. otwarcia SMS-ów, kliknięcia URL, geolokalizację, w tym miejsce w którym nastąpiło kliknięcie w link, wykorzystywany system operacyjny, język przeglądarki, etc. Narzędzie pozwala na śledzenie aktywności online klientów, a wszystkie dane są gromadzone w systemie. Jeśli więc dotychczasowy klient dokona zakupu offline, można powiązać te działania. Jeśli nowy klient dokona zakupu offline, można śledzić go poprzez kody promocyjne wysyłane na telefon dla zakupów offline. Tak czy inaczej raporty, które otrzymuje Quiosque pomogły im zbudować Big Data w oparciu o zachowania klientów i współczynniki konwersji SMS. A to wszystko doprowadziło do inteligentnej automatyzacji, która łączy dane online i offline – tłumaczy Bartosz Malinowski.