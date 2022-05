Polskie truskawki już na targowiskach. Cena? Od 16 do 26 złotych

Na targowiskach pojawiły się pierwsze polskie truskawki. Póki co kosztują od 16 do 26 zł za kg. Tymczasem truskawki z importu - z Grecji, Hiszpanii i Turcji jeszcze do niedawana sprzedawane były średnio po 14 zł za kilogram.