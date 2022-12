Pomarańcze najlepsze zimą. Ile kosztują w dyskontach i hipermarketach?

Pomarańcze kiedyś kojarzyły się tylko ze świętami Bożego Narodzenia, teraz są dostępne przez cały rok. Najsmaczniejsze są jednak w sezonie zimowym. Wiąże się to ze zbiorami owoców.

Ile kosztują pomarańcze?

Średnia cena 1 kg pomarańczy w najpopularniejszych sklepach w Polsce w grudniu br. wynosi 5,43 zł. To średnia cena z badanych przez nas hipermarketów i dyskontów. Rok temu było to 5,26 zł. cena nie zwiększyła się bardzo. 10 lat temu średnia cena to 3,27 zł.

Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, E.Leclerc, Kaufland, Lidl i Netto - ile kosztują pomarańcze?

Cena 1 kg pomarańczy w sklepach sieci Aldi w grudniu to 6,99 zł; w Auchan 3,98 zł; Biedronka 5,99 zł; Carrefour 3,99 zł; E.Leclerc 3,99 zł; Kaufland 4,89zł; Lidl 5,99 zł; Netto 4,49 zł;

Średnia cena pomarańczy: 5,43 zł w grudniu 2022 r., 4,13 zł w 2019 r. i 3,94 zł w 2016 r.