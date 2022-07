Pomimo ogólnoświatowego kryzysu rynek żywności ekologicznej nie jest zagrożony

Obecnie 8 % ziemi rolnej w Unii Europejskiej uprawiane jest metodami ekologicznymi w Polsce to zaledwie 3,5 %. W planach Unii Europejskiej jest osiągnięcie 25 % udziału rolnictwa ekologicznej. Cel ten będzie osiągnięty także poprzez kampanie uświadamiające społeczeństwu europejskiemu, w tym polskiemu, zalety rolnictwa ekologicznego, zarówno dla środowiska naturalnego, jak również dla zdrowia ludzi. Istotnym czynnikiem korzystnym dla żywności ekologicznej jest także wolniejszy wzrost cen żywności ekologicznej w stosunku do wzrostu cen żywności konwencjonalnej, który powoduje zmniejszenie procentowej różnicy w cenach między certyfikowaną żywnością bio, a standardową.

Rynek jest w ostatnich miesiącach bardzo emocjonalny i żyje perspektywą dynamicznych wzrostów cen żywności oraz wysokiej inflacji. Jak się jednak okazuje, ceny surowców rolnych nie rosną tak dynamicznie, jak niektórzy oczekiwali. To z pewnością trudniejszy okres na rynku, natomiast paradoksalnie, dla liderów branż – takich jak my – jest to sytuacja o wiele bardziej komfortowa i bezpieczna niż w przypadku mniejszych podmiotów.

Przychody Bio Planet S.A. – polskiego lidera dystrybucji żywności ekologicznej - w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły 103 mln zł i były o 4 % niższe niż przychody w pierwszym półroczu 2021 r. Ale były one, aż o 33 % wyższe od przychodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku, kiedy wynosiły 78 mln zł, co potwierdza utrzymywanie się znacznie większego zainteresowania zdrowym odżywianiem w Polsce obecnie w stosunku do czasów sprzed pandemii – twierdzi Sylwester Strużyna Prezes Zarządu Bio Planet.