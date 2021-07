Pomimo wcześniejszych zastrzeżeń UOKIK, Kaufland znów przejmuje

5 lipca do UOKIK trafił wniosek Kauflandu ws. przejęcia części mienia Cinema Asset Manager – „Grupa Echo” z Kielc.





W ramach zamierzonej koncentracji Kaufland Polska Markety nabędzie mienie w postaci praw i obowiązków wynikających z umowy najmu powierzchni handlowej.

We wniosku nie podano, o którą lokalizację chodzi. Najprawdopodobniej jest to kolejny sklep Tesco, który trafi do portfela Kauflandu.

Niewyjaśnione zgłoszenia w UOKIK

Przypomnijmy, że 13 lipca UOKIK powiadomił, że prezes urzędu - Tomasz Chróstny - wystosował zastrzeżenia do nabycia przez Kaufland Polska Markety prawa do powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket E.Leclerc w Kielcach. Transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku, ze szkodą również dla konsumentów.

Ponadto, zgłoszenie Kauflandu z listopada 2020 r. (nabycie części mienia Wanship sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi) nada. w UOKIKu ma status "w toku".

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.

W 2020 r. Lidl odnotował 9,9-procentowy wzrost obrotów w roku budżetowym 2020 do 96,3 mld euro. Siostrzana spółka Kaufland zanotowała wzrost o 7,5 proc. do 25,5 mld euro.