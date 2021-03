Pomorze idzie śladem Warmii i Mazur - nowe obostrzenia

fot. Adam Niedzielski, minister zdrowia

Na Pomorzu zostaną wprowadzone te same restrykcje, co w przypadku Warmii i Mazur - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia, Adam Niedzielski. Zamknięte zostaną m.in. hotele, kina, muzea. Edukacja w klasach I-III szkół podstawowych będzie się odbywała w trybie hybrydowym.

- W woj. warmińsko-mazurskim zostaną przedłużone o tydzień obowiązujące regulacje, z jednym wyjątkiem. Zamiast prowadzenia edukacji w trybie zdalnym, chcemy zastosować nauczanie hybrydowe - powiedział Adam Niedzielski.

- W przypadku pozostałych regionów utrzymujemy te same zasady, które obowiązywały do tej pory. Obowiązują one do 28 marca. Co tydzień będziemy podejmowali decyzje, co będzie działo się dalej w poszczególnych regionach. Należy się spodziewać, że w przyszłym tygodniu możemy mieć do czynienia z sytuacją, że zostanie przekroczony poziom 18 tys. zachorowań bądź więcej - dodał.