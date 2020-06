Ponad 1000 osób chętnych na staż w Lidlu

Lidl zakończył rekrutację na staże, fot. Shutterstcok

Lidl zakończył proces rekrutacji do programu „The Lidl way to career”. Od lipca w centrali firmy pracę rozpocznie 36 stażystów, którzy w trakcie trwającego trzy miesiące płatnego stażu zrealizują swój własny projekt.

Lidl podał, że na staż w centrali chętnych było 1060 osób. Proces rekrutacji przeprowadzono zdalnie, co zajęło w sumie 178 godzin.

Przypomnijmy: stażyści Lidla otrzymają 3 300 zł brutto miesięcznego wynagrodzenia. Program stażowy potrwa od 1 lipca do 30 września.