Ponad 19 proc. Polaków przekonało się do ekologicznej żywności

Fot. Shutterstock

Jak wynika z analizy Everli, coraz częściej Polacy wybierają zdrowe przekąski, takie jak warzywa i owoce, zamiast słodyczy. W Warszawie takie produkty stanowią aż 10 proc. koszyków zakupowych.

- Z analizy zamówień klientów wynika, że spośród produktów w kategorii słodycze i przekąski najczęściej do koszyków wrzucamy żelki i pianki. Jednakże praktycznie w każdym z 23 miast, w których dostępna jest usługa Everli, częściej niż słodycze, klienci wybierają wypieki wytrawne z kategorii piekarnia. Do tych produktów zaliczają się takie produkty jak zapiekanki, hot-dogi, precle, paszteciki oraz pizzerinki. Co więcej, analizując zamówienia złożone w serwisie i przez aplikację Everli, w ciągu ostatniego roku, można zauważyć wzrost wydatków na produkty z tych kategorii o 10% w ujęciu rocznym - komentuje Anna Podkowińska-Tretyn, CEO Everli Polska.

Zdrowo vs niezdrowo

Pod względem zawartości zdrowych produktów, koszyki zakupowe Polaków wyglądają bardzo podobnie niezależnie od miasta. Wśród przekąsek dominują warzywa i owoce, stanowiąc ponad 60 proc. Wyjątkiem są mieszkańcy Warszawy kupujący najwięcej zdrowych produktów, stanowiących ponad 70 proc. wszystkich przekąsek, po które sięgają i prawie 10 proc. wartości ich koszyków. Ten nowy, coraz bardziej widoczny trend, związany jest z tym, że Polacy zaczynają dostrzegać potrzebę dbania o zdrowie i formę. Dlatego oprócz warzyw i owoców, w koszykach lądują także zdrowsze wersje wypieków wytrawnych, często na bazie owoców, ziaren i bakalii. Częściej wybieramy produkty naturalne, bez zbędnych dodatków chemicznych, a także z mniejszą zawartością cukru i kalorii.

Miastem, w którym zauważono największy stosunek słodyczy do produktów zdrowych, jest Toruń. To właśnie tutaj aż 40 proc. przekąsek stanowią ciastka i cukierki, których wartość wynosi prawie 10 proc. zakupowej kwoty. Mieszkańcy Torunia tak bardzo lubią słodycze, że wybierają je częściej niż topowe produkty z innych kategorii spożywczych - wędliny paczkowane, zupy i dania instant oraz zupy mrożone. Na drugim miejscu są mieszkańcy Bydgoszczy, gdzie niezdrowe produkty stanowią 38 proc. wszystkich przekąsek. Podium zamykają Łodzianie z 35 proc. udziałem niezdrowych smakołyków.

-W zamiłowaniu do słodyczy i przekąsek nie jesteśmy sami. Podobne trendy zakupowe zauważamy także w innych europejskich krajach, np. we Włoszech. W przeprowadzonym tam we wrześniu 2020 badaniu konsumenckim aż 87 proc. Włochów przyznało, że pozwala sobie na przekąskę w ciągu dnia, jednak aż połowa z nich decyduje się na produkty słone - dodaje Anna Podkowińska-Tretyn.

Pandemia a nawyki żywieniowe Polaków