Ponad 2 tys. Żabek z nową ofertą. To już bardziej bistro, niż sklep

– Wprowadzenie pieców Merrychef to jeden z elementów długofalowej strategii Żabki polegającej na rozbudowaniu oferty gastronomicznej. Od dłuższego czasu rozwijamy w naszych sklepach asortyment dań gotowych i kanapek, w czym jesteśmy już niezaprzeczalnym liderem na rynku. Kontynuujemy rozwój w tym kierunku, zwiększając naszą specjalizację i oferując bardziej rozbudowaną gastronomię w ramach oferty #PROSTOzPIECA. Została ona bardzo dobrze przyjęta przez klientów – doceniają oni jej jakość, różnorodność oraz szybkość w przygotowaniu, co stanowi dla nas impuls do dalszego rozwoju konceptu gastronomicznego. Planujemy kolejne inwestycje zarówno w zakresie wyposażenia sklepów w sprzęt, jak i rozbudowy portfolio produktów – mówi Piotr Pszonka, dyrektor departamentu rozwoju handlu w Żabka Polska.