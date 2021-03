Ponad 200 sklepów Lidl będzie działać całodobowo

Lidl reaguje na nowe obostzrenia, fot. Shutterstock

Lidl Polska decyduje się uruchomić ponad 200 sklepów w systemie 24-godzinnym. W ten sposób sieć przygotowuje się do obowiązujących od soboty, nowych wytycznych Covid-19 w tygodniu poprzedzającym Święta.

Aktualna sytuacja pandemiczna oraz najnowsze wytyczne w zakresie Covid-19 wymagają natychmiastowego działania. Lidl zdecydował się uruchomić ponad 200 sklepów w systemie 24-godzinnym. Oznacza to, że w przypadku tych placówek klienci mają możliwość dokonania zakupów o dowolnej porze w ciągu doby. Wystarczy, że w godzinach nocnych zadzwonią do drzwi dzwonkiem znajdującym się przy wejściu, a pracownicy umożliwią klientom wejście do sklepu i dokonanie zakupów. Całodobowy system pracy wybranych sklepów zacznie funkcjonować już w nocy z piątku 26.03 na sobotę 27.03. Kolejne sklepy w takim modelu działać będą w tygodniu przedświątecznym.



Większość sklepów sieci jest czynna przez wiele godziny, najczęściej od 6:00 do 22:00 lub 6:00 do 23:00. Klienci mają możliwość dokonania zakupów również w najbliższą niedzielę handlową, 28.03.