Ponad 40% Polaków wciąż oszczędza na zakupach w sklepach

Aktualnie rodacy najczęściej wskazują redukcję na poziomie 5-10%. Konsumenci chcą przeznaczać mniej pieniędzy przede wszystkim na art. odzieżowe, napoje alkoholowe i sprzęt RTV-AGD. Głównym powodem oszczędzania jest wzrost cen.

W III kwartale br. 40,9% Polaków zamierza ograniczać wydatki na bieżące zakupy. To niewiele więcej niż w okresie od kwietnia do czerwca obecnego roku, kiedy tego typu oszczędności deklarowało 40% rodaków. Natomiast od stycznia do marca br. grupa ta liczyła 44,8% społeczeństwa.

Przeczytaj także: Młodzi konsumenci oczekują dobrego produktu w rozsądnej cenie

– Sytuacja finansowa przeciętnego Polaka jest dobra. Dane wskazują, że dochody gospodarstw domowych zwiększyły się w czasie pandemii. Na rynku pracy trwa ożywienie. Widać wzrost płac. Ponownie przyspiesza oraz rośnie zatrudnienie. Wstrzymywanie się z wydatkami wynika więc głównie z ostrożności, niepewności co do tego, jak dalej rozwinie się pandemia i jakie będą tego konsekwencje – komentuje Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank.

Jak informuje Karol Kamiński, współautor badania, Dyrektor Zarządzający w Grupie AdRetail, obecnie 45,5% Polaków nie zamierza ograniczać wydatków. W II kwartale br. tak deklarowało 38,3%, a w I – 43,7%. Ekspert dodaje, że 8,5% ankietowanych jest niezdecydowanych. Wcześniej zdania w tej kwestii nie miało 16%, a na początku roku – 8,3%.

Przeczytaj także: UOKiK przetestował 10 modeli tornistrów

– Zmniejszenie w III kwartale odsetka osób, które są niezdecydowane, może wskazywać na większy optymizm konsumentów związany z utrzymaniem zatrudnienia i dochodów, co umożliwia powrót do zwyczajów zakupowych sprzed pandemii. W okresie wakacji, gdy zapominamy o możliwości zakażenia koronawirusem i lepiej postrzegamy sytuację gospodarczą, jesteśmy gotowi do zwiększenia wydatków w sklepach, restauracjach, hotelach oraz na letnie wyjazdy. To dobra informacja dla handlu i sektora usług, które korzystają na boomie konsumpcyjnym – stwierdza Anna Senderowicz z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Zespołu Analiz Sektorowych w PKO BP.

29% badanych, którzy obecnie deklarują oszczędzanie, zamierza ograniczyć wydatki o 5-10%. Karol Kamiński zaznacza, że w minionym kwartale najczęściej wybierano przedział 15-20% – 26,2%. Teraz o redukcji na tym poziomie mówi 22,6% respondentów, co daje drugi wynik w najnowszym zestawieniu. Natomiast na początku roku najwięcej Polaków wskazało odpowiedź 10-15% – 29%. Aktualnie to opcja dla 20,5% respondentów, co oznacza trzecią pozycję w III kwartale.

– Przedział 5-10%, który jest obecnie najczęściej wskazywany przez Polaków, odpowiada mniej więcej skali podwyżek towarów w sklepach. Taka redukcja wydatków nie powinna, moim zdaniem, pogorszyć sytuacji w handlu. W większym stopniu na przychody sklepów wpływ może mieć przesunięcie wydatków konsumentów w stronę usług – dodaje ekspert z PKO BP.