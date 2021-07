Ponad 40 proc. Polaków pod wpływem pandemii oszczędza na przyjemnościach

42 proc. Polaków pod wpływem pandemii chce ograniczać wydatki, głównie na przyjemnościach: książkach, kinie, usługach fryzjerskich czy jedzeniu na mieście - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Dodano, że równocześnie nie chcą oszczędzać na zdrowiu i wydatkach na zwierzęta.

Jak wskazali respondenci badania, zrealizowanego w czerwcu na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, 42 proc. z nich pod wpływem pandemii chce ograniczać wydatki. Deklaruje oszczędzanie głównie na przyjemnościach: kinie (33 proc.), jedzeniu na mieście (32 proc.), usługach fryzjerskich (24 proc.) czy książkach (17 proc.).

Z kolei 3 proc. badanych stwierdza, że pandemia uświadomiła im, iż trzeba korzystać z życia i mniej przejmować się pieniędzmi.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak zwrócił uwagę, że od marca zeszłego roku przedsiębiorcy i konsumenci żyją w ciągłej niepewności. - Pomimo tego, że obecnie prawie zapomnieliśmy o obostrzeniach to już za miesiąc możemy wrócić do zamknięcia poszczególnych branż - wskazał. Odnosząc się do wyników badania podkreślił, że Polacy martwią się o przyszłość - 42 proc. badanych mówi, że stara się wydawać pieniądze w sposób bardziej przemyślany. - Częściej taką postawę deklarują kobiety oraz osoby w wieku od 35 do 54 roku życia. Tylko 3 proc. osób chętniej sięga do portfela - dodał Grzelczak.

Odsetek osób mniej trzymających się za kieszeń maleje wraz z wiekiem: od 9 proc. wśród osób poniżej 25 roku życia, po 1 proc. wśród osób powyżej 64 roku życia. Stosunku do wydatków nie zmieniło pod wpływem pandemii 40 proc. rodaków. Jedna czwarta z nich tłumaczy, że "zawsze starali się ograniczać zakupy do tych najbardziej niezbędnych", a pozostali nie widzą potrzeby wprowadzania zmian.

Oszczędzamy na kinie i restauracjach

Uczestnicy badania mówią o cięciu wydatków na poziomie ogólnym, ale też w stosunku do konkretnych towarów i usług. Jeśli będą konsekwentni, to rozluźnienie obostrzeń wynikających z pandemii nie przywróci wpływów sprzed covid-19 m.in. kinom, teatrom, organizatorom koncertów, wydawcom książek, ale także restauracjom, czy klubom fitness - oceniają eksperci. Plany cięcia wydatków dotyczą też odzieży i obuwia, krótkich wyjazdów czy usług kosmetycznych. Z kolei w przypadku usług beauty co dziesiąty badany zaplanował wydawać więcej, choć, jak zauważono, nie równoważy to odsetka osób odwołujących wizyty u fryzjera czy kosmetyczki. Na 15 analizowanych kategorii wydatków, tylko w trzech badani przyznali, że teraz przeznaczają na nie więcej pieniędzy.