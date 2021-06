Ponad 40 proc. Polaków raz w miesiącu sięga po zamienniki nabiału

Największe sieci handlowe coraz mocniej eksponują alternatywy produktów nabiałowych. Fot. Shutterstock

Kiedyś roślinne zamienniki nabiału pojawiały się tylko na talerzach zagorzałych wegan. Dziś po jakąś alternatywę nabiału, przynajmniej raz w miesiącu, sięga aż 44% Polaków – zwraca uwagę BNP Paribas Food & Agro powołując się na dane firmy badawczej Mintel. Ten trend wpłynie ożywczo na tradycyjną branżę mleczarską.

– Ekspansja roślinnych zamienników nabiału trwa już od dłuższego czasu, ale wydaje się, że ostatnie miesiące to już wielka ogólnopolska degustacja. Największe sieci handlowe coraz mocniej eksponują alternatywy obok produktów tradycyjnych i wielu z ciekawością po nie sięga – podkreśla Anna Link, dyrektor Biura Rozwoju Bankowości i Klientów Strategicznych w International Food & Agri Hub BNP Paribas.

Tradycyjny nabiał wciąż dominuje

Analitycy BNP Paribas Food & Agro są przekonani, że pozycja nabiału zwierzęcego jest niezagrożona i zawsze będzie on bardzo mocno występować w jadłospisach Polaków. To dlatego, że zwyczaj spożywania mleka i jego przetworów jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i mocno opiera się na przekonaniach o jego unikalnych właściwościach zdrowotnych. To właśnie dzięki temu produkcja nabiału generuje 15% przychodów całej branży spożywczej – mocniejszą pozycję ma tylko mięso.

Producenci nabiału mogą więc spać spokojnie. Ważne tylko, aby nie przespali okazji, którą paradoksalnie są roślinne alternatywy. – Branża mleczarska może potraktować nowe upodobania konsumenckie jako impuls i dalej może się świetnie rozwijać. Na świecie dwie trzecie nabiału jest spożywane jako świeże, płynne produkty. W Unii Europejskiej jest to aż 40%. Jest więc olbrzymie pole do innowacji produktowych, które są doskonałym sposobem, aby cały czas utrzymywać zainteresowanie i popyt ze strony klientów – mówi Anna Link.

Alternatywy nabiału zyskują

Producenci alternatyw nabiału też na pewno nie spoczną na laurach. Mleko sojowe czy migdałowe już od dawna są w stałym asortymencie miejskich osiedlowych sklepików, łatwo dostępne powoli stają się wegańskie plastry serowe. Jednak nabiał obejmuje też przecież śmietanę, lody, jogurty czy desery i w tych kategoriach oferta sklepowa też będzie coraz szersza.

– Roślinne alternatywy nabiału bardzo dużo zawdzięczają markom własnym ogólnopolskich sieci handlowych, dyskontów czy sklepów convenience. To dla alternatyw najlepsza przepustka do tzw. mainstreamu. Sklepy reagują bardzo szybko, wykorzystują trend i umacniają swoją pozycję wśród nowoczesnych konsumentów – podkreśla Paweł Wyrzykowski, analityk w BNP Paribas Food & Agro.

Dodatkowo, od kilku dni wiadomo, że roślinne alternatywy nie natrafią na przeszkodę, którą miały być unijne przepisy, a dokładniej poprawka nr 171 do rozporządzenia UE 1308/2013 zabraniająca nazywania roślinnych alternatyw w sposób sugerujący skojarzenia z tradycyjnym nabiałem.