Ponad 400 zł za zakupy w e-sklepach. Podobnie płacimy w dyskontach i hipermarketach

Jajka, mąka, kawa, herbata, makaron, soki, papier taoletowy, ketchup, cukier. To wszytko drożało w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Do tego ostatnio doszła papryka i pomidory. W ten sposób za zakupy płacimy obecnie o 30 proc. więcej niż w marcu 2022 roku. To przekłada się na ok. 100-120 zł mniej w naszym portfelu. Zakupy w e-placówkach można zrobić od 406 zł we Frisco do 491 zł w SPAR-ze.