Ponad 60 proc. Polaków artykuły i odzież sportową kupuje w sklepach stacjonarnych

Polacy na odzież oraz sprzęt sportowy przeznaczają średnio 193 euro rocznie. Jak wynika z raportu Deloitte „Sports Retail Study 2020. Findings from a Central European consumer survey” sześć na dziesięć osób uprawiających sport wydaje te pieniądze przede wszystkim w sklepach stacjonarnych. Najwięcej zwolenników zakupów online jest w Czechach oraz Niemczech. Osoby uprawiające sport stawiają na świadome zakupy i artykuły wytworzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Oprócz Polaków przebadano także Niemców, Francuzów, Austriaków, Czechów, Węgrów, Rumunów oraz Bułgarów. Łącznie w badaniu wzięło udział ponad 6 tys. osób w wieku od 18 do 65 lat.

Wydatki na aktywność związaną ze sportem wahają się średnio pomiędzy 95 euro (Węgry) a 295 euro (Austria) rocznie. Polacy na odzież oraz sprzęt sportowy przeznaczają średnio 193 euro rocznie.



We wszystkich badanych krajach większość respondentów kupuje towary sportowe głównie w sklepach stacjonarnych. We Francji, Austrii i Bułgarii odsetek kupujących w ten sposób przekracza 70 proc., natomiast zwolenników zakupów online najwięcej jest w Czechach (42,9 proc.) i Niemczech (38,6 proc.). W czterech z ośmiu badanych krajów średnie wydatki osób robiących zakupy w internecie są wyższe niż kupujących stacjonarnie. – Jeśli chodzi o Polskę, większość miłośników aktywności sportowej woli kupować w sklepach stacjonarnych. Tak zadeklarowało 61,5 proc. respondentów. Na ten cel przeznaczają oni średnio 180 euro rocznie. Zakupy sportowe w sklepach online robi 38,5 proc. uprawiających sport Polaków i jest to jeden z wyższych wyników w badanych krajach. Obserwując to, jak bardzo rozwija się e-commerce na skutek epidemii COVID-19, nie można wykluczyć, że wkrótce te proporcje zmienią się na korzyść sklepów online – mówi Michał Pieprzny, partner Deloitte, lider branży dóbr konsumenckich w Polsce.



W sklepach stacjonarnych nieco częściej zakupy robią kobiety niż mężczyźni. Klienci decydujący się na zakupy online wydają średnio 213 euro rocznie. Różnica pomiędzy wydatkami klientów robiących zakupy stacjonarnie i online wynika przede wszystkim z wyższych kwot pozostawianych w sklepach internetowych na odzież sportową.

Dlaczego kupujemy w sklepach stacjonarnych? Przemawia do nas przede wszystkim szeroki asortyment, a także możliwość dotknięcia i przymierzenia towaru. Niskie ceny to z kolei największy atut zakupów w internecie, gdzie doceniamy również wygodę w zamawianiu, dostawę do domu, a także, tak samo jak w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych, ankietowani wskazali na szeroki asortyment. Co mogłoby zdecydować, że zamiast w sklepie stacjonarnym zdecydujemy się na zakupy online? Przede wszystkim cena (62,3 proc.), specjalna oferta (50,2 proc.) oraz łatwe i darmowe zwroty (47 proc.).