Ponad 60 tys. kasjerów i sprzedawców z podwyżkami wynagrodzeń

Ponad ¾ pracowników sieci Biedronka otrzyma od lipca br. wyższe wynagrodzenia. Podwyżki pensji obejmą ponad 60 tys. osób na stanowiskach kasjera, sprzedawcy-kasjera, pracownika sklepu czy zastępcy kierownika sklepu. Wyższe pensje otrzymają również załogi w 17 centrach dystrybucyjnych sieci. Będzie to kontynuacja procesu podwyżkowego, na który w skali roku Biedronka przeznaczyła około 650 milionów złotych.

Skala podwyżek jest ogromna, wyobrazić sobie można, że taka liczba pracowników odpowiada całkowitej liczbie mieszkańców takich miast jak np. Mielec czy Kędzierzyn-Koźle. Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od lipca 2023 r. nie mniej niż 4050 zł do 4400 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4200 zł do 4650 zł brutto.

Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4400 - 4700 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5050 - 5350 zł brutto. Po trzech latach stawki te zwiększają się odpowiednio do poziomu 4850-5150 zł brutto i 5350-5650 zł brutto.

- Jesteśmy dumni, że jesteśmy największym pracodawcą w Polsce, natomiast liczymy się z tym, że spoczywa na nas odpowiedzialność nie tylko za naszych pracowników, ale również ich rodziny. Stabilne zatrudnienie to wartość, która oferujemy każdemu, kto już jest częścią naszej załogi lub zdecyduje się do niej dołączyć, a regularne podwyżki pensji są naszym priorytetem. To dzięki zaangażowaniu naszych ludzi możemy wspólnie osiągać sukcesy - komentuje Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.