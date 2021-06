Ponad 600 zgłoszeń do projektu Herosi Polskiej Przedsiębiorczości

Po tytuł Herosa Polskiej Przedsiębiorczości zgłosiło się ponad 600 przedsiębiorców, z czego najwięcej z nich to detaliści prowadzący sklepy ABC.

„Herosi Polskiej Przedsiębiorczości” to coroczny, ogólnopolski konkurs skierowany do właścicieli lokalnych sklepów detalicznych współpracujących z Grupą Eurocash. Jeszcze do 15 czerwca można zgłaszać kandydatury detalistów, którzy zdaniem ich klientów lub współpracowników zasługują na takie wyróżnienie. Spośród nadesłanych zgłoszeń internauci i niezależne jury wybierze 100 laureatów. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości niemal 700 tys. zł.

- W tegorocznej edycji konkursu już w jego nazwie „Herosi Polskiej Przedsiębiorczości – doceniamy właścicieli lokalnych sklepów” widać, jaki przyświeca nam cel. Chcemy docenić i nagrodzić niezależnych przedsiębiorców i ich zaangażowanie w codzienną pracę. Wyróżnimy właścicieli lokalnych sklepów, których cechuje duża odwaga biznesowa, motywacja do rozwoju, innowacyjność, wytrwałość w działaniu i odpowiedzialność za innych. Te cechy mają przełożenie na prowadzone przez nich sklepy, które wyróżniają się na lokalnym rynku. Są nowoczesne, mają obsługę klienta na bardzo wysokim poziomie i są ważną częścią społeczności. Konsumenci to dostrzegają, dlatego też sami chętnie zgłaszają przedsiębiorców do naszego konkursu – mówi Marta Gampf, Dyrektor Marketingu Grupy Eurocash.

W tym roku, tradycyjnie już, w konkursie przewidziana jest atrakcyjna pula nagród: 75 wyróżnień wysokości 7 500 zł oraz 25 nagród po 5 000 zł każda. Środki z wygranej można przeznaczyć na dowolny cel. Do tej pory po tytuł Herosa Polskiej Przedsiębiorczości zgłosiło się ponad 600 przedsiębiorców, z czego najwięcej z nich to detaliści prowadzący sklepy ABC.

Obecnie, jeszcze do 15 czerwca, trwa etap przyjmowania zgłoszeń poprzez stronę internetową www.herosiprzedsiebiorczosci.pl. Znajdujący się na niej formularz zgłoszeniowy może wypełnić sam przedsiębiorca lub dowolna osoba, która chce zgłosić jego kandydaturę: współpracownik, klient, członek rodziny. Zgłoszeń można dokonywać w jednej z pięciu konkursowych kategorii.