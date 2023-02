Ponad 7 mln zł kar prezesa UOKiK za zmowę przetargową na rynku odpadów. Wśród ukaranych PreZero

Zmowy przetargowe są szczególnie szkodliwe, gdy dotyczą zamówień publicznych, ponieważ narażają na straty ogół społeczeństwa.

W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorcy mogą brać udział w przetargach w formie konsorcjum. Prawo dopuszcza możliwość startu przedsiębiorców w przetargu w ramach konsorcjum. Jeśli jednak firma może samodzielnie wykonać usługi lub mogą być one zrealizowane przez mniejszą liczbę podmiotów, to przystąpienie do przetargu w formie konsorcjum może zostać uznane za ograniczającą konkurencję zmowę przetargową.

Zmowa na rynku odbioru odpadów

Tak było w przypadku siedmiu przedsiębiorców: Remondis Sanitech Poznań, PreZero Dolny Śląsk, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom i KDS. Konsorcjum w tym składzie wzięło udział w 15 przetargach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych we wszystkich sektorach na lata 2018-2022 organizowanych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, obejmujący miasto Poznań oraz osiem okolicznych gmin. W większości przypadków wygrało konsorcjum siedmiu przedsiębiorców, a po pozyskaniu zlecenia poszczególne firmy działały samodzielnie na terenie, który był przez nie obsługiwany w poprzednich latach.

Postępowanie antymonopolowe wykazało, że konsorcjum było założone w celu uniknięcia rywalizacji w postępowaniach przetargowych. O te same zlecenia firmy mogły ubiegać się oddzielnie lub zawiązując współpracę z mniejszą liczbą partnerów.

- Siedmiu przedsiębiorców utworzyło konsorcjum, które było zmową przetargową w celu uniknięcia rywalizacji o zamówienia. Firmy brały wspólnie udział w przetargach, dzieląc się zamówieniem, zamiast o nie konkurować. Ograniczenie liczby ofert w przetargu zmniejsza poziom presji konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do wyższych cen. Taka praktyka jest niedopuszczalna i stanowi bardzo poważne naruszenie prawa – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

UOKiK nakłada karę na firmy działające na rynku odpadów, fot. mat. pras. UOKiK

Kary dla spółek zajmujących się odbiorem odpadów

Za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, Prezes UOKiK nałożył łączną karę w wysokości: 7 224 222,21 zł:

4 539 078,26 zł na Remondis Sanitech Poznań

1 363 499,98 zł na PreZero Dolny Śląsk

473 761,15 zł na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys

404 869,15 zł na EKO-TOM Turguła

112 331,47 zł na ORDO Poznań

176 643,82 zł na Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom

154 038,38 zł na KDS



Najwyższa kara została nałożona na Remondis - lidera konsorcjum i inicjatora porozumienia naruszającego konkurencję. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co wiemy o PreZero

PreZero jest częścią Grupy Schwarz, jednego z wiodących detalistów spożywczych w Niemczech i Europie, właściciela sieci Lidl i Kaufland.

Grupa PreZero obecna w Polsce od 2018 roku stale rozwija swoją działalność i po przejęciu spółek zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem od SUEZ w czerwcu 2021 roku zatrudnia około 4000 osób w 48 lokalizacjach i zarządza 12 zakładami gospodarki odpadami, w tym zakładem Waste-to-Energy (ITPOK) w Poznaniu.