Ponad 82 proc. badanych deklaruje kupowanie zdrowej żywności

Wyniki badania, wykonanego we współpracy Mojej Gazetki i HiperCom pokazują, że 82,3% ankietowanych zadeklarowało, że stara się kupować zdrową żywność. Dokładnie tyle samo badanych twierdzi również, że wie, czym charakteryzują się produkty ekologiczne oraz bio.

72,5% ankietowanych zazwyczaj lub zawsze czyta skład produktów przed umieszczeniem ich w koszyku. Nieco mniej, bo 65,4%, zwraca uwagę na ich wartości odżywcze. 12,1% nigdy nie zwraca uwagi na skład produktów, a 22,5% nie interesują wartości odżywcze. 19,52% osób, które starają się kupować zdrową żywność, nie czyta lub zazwyczaj nie czyta składu produktów.

Mimo zaleceń WHO, by spożywać maksymalnie 0,5 kg czerwonego mięsa w tygodniu, jedynie 18,1% respondentów stara się mięso ograniczać (więcej o ograniczaniu wybranych produktów w diecie piszemy niżej). Tygodniowa średnia w Polsce to wciąż ok. 1,3 kg. 86,4% nie jest i nie planuje być na diecie wegetariańskiej ani wegańskiej. Wegetarianie to jedynie 3,3% ankietowanych, a weganie — 1,8%.

44,1% badanych planuje jadłospis z wyprzedzeniem, 55,9% tego nie robi. W badaniu 61,6% ankietowanych przyznało się do ograniczania spożycia cukru, 37,4% spożycia tłuszczu, a 36% — glutaminianu sodu. To trzy najczęściej ograniczane składniki — dalej pojawiły się również mięso i gluten, a także pojedyncze głosy m.in. laktozę, sól czy alkohol. Około 24% nie wprowadza do diety żadnych tego typu ograniczeń. Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ ankieta pozwalała wybrać więcej niż 1 opcję. Jednocześnie 57,8% twierdzi, że przestrzega zdrowej diety.

73,4% ankietowanych odpowiedziało, że produkty ekologiczne powinny lub raczej powinny być lepiej oznaczane w gazetkach promocyjnych lub zajmować osobne strony. Jeśli chodzi o dostępność produktów bio i eko już w sklepach, tylko 33,1% badanych twierdzi, że jest ona wystarczająca. 42,7% uważa, że jest zbyt mała lub zdecydowanie zbyt mała. 22,2% nie ma zdania na ten temat.

Analizie poddano okres 25.03.2020-25.05.2020 i gazetki najpopularniejszych sieci handlowych. W ciągu 3 miesięcy w 301 gazetkach pojawiło się łącznie 642 produkty oznaczone jako zdrowe. Dokładnie było to 281 produktów bio, 108 produktów ekologicznych, 191 wegańskich oraz 62 wegetariańskie.

Przedstawione w raporcie dane pochodzą z badania ankietowego na próbie 833 osób.



