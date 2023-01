Ponad milion ofert pracy w 2022 r. Sprzedawcy wśród najczęściej poszukiwanych pracowników

W rekrutacji widoczna była rosnąca rola kompetencji cyfrowych oraz utrzymująca się popularność pracy zdalnej i hybrydowej. W ostatnich miesiącach roku pracodawcy stopniowo obniżali aktywność, wciąż utrzymując ją jednak na relatywnie wysokim poziomie.

Rynek Pracy Specjalistów 2022

W 2022 roku w Pracuj.pl zostało zamieszczonych 1,1 mln ofert pracy.

Szczególnie duża aktywność firm miała miejsce w I i II kwartale 2022.

Najczęściej szukano ekspertów IT, sprzedawców oraz pracowników fizycznych.

35% ofert dotyczyło specjalizacji ze szczególną rolą kompetencji cyfrowych.

Pod koniec grudnia ub.r. 1/3 ofert dotyczyła pracy zdalnej lub hybrydowej.

Rekordowa rekrutacja i istotne wyzwania

Minione 12 miesięcy to okres, w którym pracownicy, pracodawcy i kandydaci musieli przełknąć kolejną słodko-gorzką pigułkę, związaną z wpływem rzeczywistości na codzienne życie. Z jednej strony miniony rok przyniósł przede wszystkim dużą aktywność rekrutacyjną. Oznaczał także stopniowe uspokojenie sytuacji pandemicznej, zniesienie większości związanych z nią restrykcji, a także potwierdził gotowość wielu firm do rozwoju elastycznych modeli zatrudnienia. Z drugiej jednak strony na stabilność rynku pracy mocno wpłynęła inwazja Rosji na Ukrainę, wzmacniając wzrost inflacji oraz utrudniając funkcjonowanie firm.

W kontekście wspomnianych czynników optymistycznym sygnałem jest szczególnie duża aktywność rekrutacyjna, jaką wykazywali się pracodawcy. W 2022 roku w Pracuj.pl zamieszczono rekordową liczbę ofert zatrudnienia. Jak podają analitycy Pracuj.pl, pracodawcy opublikowali w tym czasie 1,1 mln ogłoszeń – czyli o 13% więcej niż rok wcześniej. Aktywność firm w obszarze rekrutacji była widoczna szczególnie w I i II kwartale, gdy opublikowano łącznie blisko 600 tys. ofert.

Jednocześnie eksperci zaznaczają, że wydarzenia geopolityczne i gospodarcze nie pozostawały bez wpływu na postawy pracodawców. W III kwartale 2022 roku zaobserwować można było ustabilizowanie się liczby ofert w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Natomiast w IV kwartale 2022 roku widoczne były umiarkowane spadki w aktywności rekrutacyjnej firm rok do roku. Należy jednak pamiętać, że nawet w tej sytuacji okres między październikiem i grudniem przyniósł drugi najwyższy wynik dla IV kwartału w całej historii portalu. Przykładowo, w IV kwartale 2020 roku pracodawcy zamieścili blisko 151 tys. ofert - o ponad ⅓ mniej, niż w IV kwartale 2022 roku.



Specjalizacje poszukiwane w 2022 roku

W zestawieniu specjalizacji najczęściej poszukiwanych przez pracodawców na czele rankingu uplasowali się eksperci ds. IT. To do nich kierowano w minionym roku aż 25% ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl, czyli blisko 280 tysięcy. Na wynik ten złożyły się oferty pracy dla specjalistów ds. rozwoju oprogramowania (16% wszystkich ogłoszeń) oraz administracji IT (9%). Ten wynik potwierdza wzmocnienie pozycji ekspertów od technologii na liście najbardziej pożądanych pracowników. Podkreśla także rosnącą rolę kompetencji cyfrowych w oczekiwaniach pracodawców – o czym piszemy w dalszej części raportu.

Na kolejnej pozycji z niewielką stratą do lidera znaleźli się specjaliści ds. sprzedaży. Kierowano do nich w całym minionym roku 274 tysiące ofert (25%). W przypadku tej grupy niewątpliwie pozytywnie na jej popularność wśród pracodawców wpływać mogło zdjęcie większości restrykcji związanych z pandemią, co wpływało na większy ruch w centrach handlowych, a także rosnącą sprzedaż.

Na trzecim miejscu uplasowali się pracownicy fizyczni. To grupa, która w ostatnich latach stopniowo zwiększała swoje znaczenie dla pracodawców, mimo prognoz części ekspertów dotyczących negatywnego wpływu automatyzacji na ich perspektywy zawodowe. Nieznacznie wyprzedzili oni w minionym roku specjalistów ds. obsługi klienta (w obu przypadkach 13% ofert). Na kolejnych miejscach zestawienia znaleźli się specjaliści ds. finansów (11%) oraz inżynierii (10%).

Najbardziej aktywne branże w 2022 roku

Interesujący obraz rynku pracy przynosi analiza profili działalności firm, które były najbardziej aktywne rekrutacyjnie. W przeciwieństwie do zestawienia specjalizacji, w przypadku zestawienia branż nie analizujemy poszukiwanego profilu kandydatów, ale branżę reprezentowaną przez pracodawcę.

Po rocznej przerwie, na szczycie rankingu najczęściej rekrutujących branż znalazły się firmy reprezentujące finanse i bankowość. Wyprzedziły one ubiegłorocznego lidera, czyli branżę IT. Sektor finansowy odpowiadał za 12% wszystkich ofert w Pracuj.pl, publikując łącznie blisko 130 000 ofert pracy.

Na drugim miejscu uplasowały się firmy z branży IT, które zamieściły ponad 107 000 ogłoszeń, czyli co dziesiątą ofertę w serwisie. Jest to o ponad 7 tysięcy więcej ofert niż w 2021 roku, co potwierdza duże zapotrzebowanie rekrutacyjne firm z obszaru nowych technologii. Jednocześnie jednak wyniki zestawienia branż pokazują także, że specjaliści IT coraz silniej rekrutowani są także przez firmy, dla których obszar technologii nie stanowi głównego profilu działalności.

Pracownik fizyczny poszukiwany

W 2022 roku utrzymała się także pozytywna tendencja dotycząca zapotrzebowania na pracowników fizycznych. Łącznie, w 2022 roku opublikowano 146 000 ofert pracy skierowanych do fachowców z tego segmentu. Stanowi to ponad 13% wszystkich ofert w Pracuj.pl, co daje pracownikom fizycznym trzecią pozycję wśród najbardziej pożądanych specjalizacji w zestawieniu wszystkich ofert pracy.

W I, II i III kwartale 2022 roku utrzymywała się bardzo stabilna aktywność rekrutacyjna pracodawców wobec tej grupy – w każdym z miesięcy kierowano do nich około 39 tys. ofert, z lekką przewagą II kwartału, gdy znoszona była większość obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Natomiast podobnie jak w wielu innych obszarach, IV kwartał charakteryzował się większą ostrożnością pracodawców w rekrutacji pracowników fizycznych. Niewątpliwie wiąże się to z dużym wpływem m.in. cen energii i materiałów budowlanych na koszty firm zatrudniających tę grupę kandydatów.

Praca zdalna i hybrydowa nadal silne

Jedną z kwestii budzących dyskusje w prognozach na 2022 rok była ewolucja roli pracy zdalnej i hybrydowej wraz z powrotami do biur. Czy te elementy „nowej rzeczywistości” miały mieć wyłącznie rolę przejściową, czy też zostać stałym elementem zawodowego życia? Wiele wskazuje na to, że mimo zniesienia większości restrykcji pandemicznych, trzymają się one mocno, a firmy nie boją się pracować w bardziej elastycznych modelach.