Ponad połowa klientów doświadczyła problemu technicznego podczas płatności

65 proc. przedstawicieli generacji Z uważa, że ​​płatności zbliżeniowe to „must have” w sklepie.

Badanie „Emerging Trends at Point of Sale”, przeprowadzone przez Hanover Research, na zlecenie Ingenico Group i FreedomPay, pozwala lepiej zrozumieć, co myślą konsumenci, kiedy przychodzi czas płacenia w sklepach oraz jakie technologie wdrażają sprzedawcy, aby umożliwić swoim klientom szybkie płatności za zakupy. Wyniki wskazują detalistom możliwości budowania lojalności dzięki coraz bardziej cyfrowej bazie klientów, oferując im bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Przy wyborze metody płatności, konsumenci preferują te, które umożliwiają im opcje śledzenia zakupów i zdobywania nagród.

Dane wykazały, że chociaż technologia rzeczywiście szybko ewoluuje dzięki większej liczbie opcji płatności, nadal pozostaje wiele frustrujących klientów sytuacji przy kasie. Ponad połowa kupujących doświadczyła w pewnym momencie problemu technicznego podczas płatności, co świadczy o braku powiązań między wysiłkami handlowców a faktycznymi doświadczeniami kupującego. Dobrą wiadomością dla sprzedawców jest możliwość szybkiej likwidacji tej luki dzięki płatnościom zbliżeniowym, ponieważ 75 proc. klientów uważa, że ​​technologia jest łatwa w użyciu w przypadku zakupów.

2020 będzie wreszcie rokiem zbliżeniowym

Wiek jest istotnym czynnikiem napędzającym adaptację funkcji zbliżeniowej w terminalach: przedstawiciele generacji Z (70 proc.) i millenialsów (75 proc.) lubią płatności dotykowe, a 65 proc. “zetek” uważa, że ​​to „must have” w sklepie. Powszechnie konsumenci są zadowoleni z płatności zbliżeniowych: 72 proc. twierdzi, że są łatwe w opanowaniu, a 74 proc. uważa, że jest to wygodne rozwiązanie. Około jedna trzecia konsumentów w wieku poniżej 35. roku życia przewiduje, że handlowcy staną się w 100 proc. bezgotówkowi w ciągu najbliższych pięciu lat.

W marcu 2019 r. NBP pochwaliło się stuprocentowym nasyceniem polskiego rynku w terminale akceptujące płatności zbliżeniowe (podczas, gdy w Stanach Zjednoczonych wskaźnik wynosi obecnie zaledwie 84 proc.), ale tylko 37 proc. konsumentów jest tego świadomych. Łatwość użycia może być dużym czynnikiem wpływającym na adaptację trendu, szczególnie w przypadku transakcji niewymagających podawania PINu (w Polsce to kwota poniżej 50 zł), z których 44 proc. jest obecnie dokonywane w inny sposób niż kartą.