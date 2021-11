Pooling opakowań zwrotnych w Netto

Rozwiązanie wprowadzone w listopadzie 2019 r. jest w sieci cały czas rozwijane. Dzięki jego zastosowaniu tylko w 2020 r. udało się zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery aż o 2000 ton.

Zielone skrzynki

– Zielone skrzynki, w których eksponowana jest duża część warzyw i owoców w sklepach Netto to właśnie skrzynki EPS, których zastosowanie pozwala nam ograniczać straty żywności na etapie transportu aż o 97,5 proc., ale również umożliwia redukcję emisji CO2 do atmosfery o 40 proc. poprzez ograniczenie użycia opakowań jednorazowych – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Rozwiązanie wdrożyliśmy pod koniec 2019 r. Aktualnie już ponad 30 dostawców realizuje dostawy artykułów świeżych do Netto, wykorzystując pooling skrzynek.

Przeczytaj także: Reesco Retail przebudowuje dla Netto siedem obiektów po Tesco

Sam proces poolingu jest wyjątkowo prosty. Dostawca wynajmuje skrzynki od Euro Pool System, które po spakowaniu dostarcza do każdego z centrów dystrybucyjnych Netto. Stamtąd wypełnione skrzynki trafiają do sklepów Netto w całej Polsce, gdzie są eksponowane na półkach, bez konieczności ponownego przepakowywania artykułów. Następnie odbywa się transport zwrotny, czyli przekazanie skrzynek do centrum serwisowego EPS, gdzie są one czyszczone i dezynfekowane. Przygotowane do ponownego użytku skrzynki trafiają do magazynów Euro Pool System, gdzie czekają na powtórne wykorzystanie. Po czyszczeniu i dezynfekcji wracają do obiegu i są powtórnie wykorzystywane.

– Dziś skrzynki EPS wykorzystujemy w systemie dostaw warzyw i owoców. Planujemy poszerzać ten zakres o kolejne grupy asortymentowe – kontynuuje Patrycja Kamińska. – Korzyści zastosowania poolingu są wymierne, zwłaszcza dla środowiska, a to argument, który ma olbrzymie znaczenie dla Grupy Salling, będącej właścicielem Netto, dla naszych pracowników, naszych klientów, a także przyszłych pokoleń.

Przeczytaj także: 150 sklepów Tesco zmieniło szyld

Niewątpliwą zaletą skrzynek EPS jest także materiał, z którego zostały wytworzone, a który nadaje się w 100 proc. do recyklingu.