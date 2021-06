Popularny youtuber otworzył tor kartingowy na dachu Galerii Bronowice

Illegal Karting by Budda, fot. mat. pras.

Na dachu Galerii Bronowice od niedawna działa nowatorski tor kartingowy - Illegal Karting by Budda. Miejsce powstało we współpracy z jednym z najpopularniejszych internetowych twórców, Buddą, czyli Kamilem Labuddą.

Illegal Karting by Budda to nowo powstałe miejsce na rozrywkowej mapie Krakowa. Jedyne takie w stolicy małopolski, zlokalizowane na dachu centrum handlowego. Autorem pomysłu jest Kamil Labudda, który postanowił zadbać o świetną zabawę dla swoich fanów oraz wszystkich tych, którzy poszukują rozrywki oraz wrażeń na najwyższym poziomie.

– Od zawsze chciałem stworzyć miejsce, w którym będę mógł spotkać się ze swoimi widzami. Tylko tu, w Galerii Bronowice, można przejechać się nowoczesnymi i szybkimi pojazdami po terenie o powierzchni 3 000 m kw. i to na wysokości niemal 20 metrów – podkreśla Kamil Labudda, twórca Illegal Karting by Budda.

Czerwcowe wyzwanie od Buddy

W Galerii Bronowice czerwiec upływa pod znakiem sportowej rywalizacji za sprawą rzuconego przez Buddę wyzwania. Zadaniem uczestników jest ustanowienie nowego rekordu toru Illegal Karting by Budda. Osoba, która uzyska najlepszy wynik miesiąca, zdobędzie imponującą kwotę wynoszącą - bagatela - 10 000 zł.

Flota Illegal Karting by Budda

Illegal Karting by Budda dysponuje 15 zaawansowanymi technicznie gokartami marki SODIKART, największego na świecie producenta tego typu pojazdów. Flotę tworzą m.in.: trzy rodzaje maszyn dostosowanych do wieku i potrzeb klientów, model osiągający prędkość nawet do 70 km/h czy dwa gokarty przeznaczone dla młodszych kierowców oraz do jazdy w parze, w tym rodzica z dzieckiem już od 3 roku życia. Pojazdy wyposażone są w silniki firmy Honda. W przyszłości, po tuningu, „maskotką toru” ma zostać Nissan 200SX 13.