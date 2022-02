Popyt na pracowników większy niż przed pandemią

Pandemia koronawirusa mocno poturbowała rynek pracy w Polsce. Jednak

z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton wynika, że

pandemiczny kryzys przeszedł już do historii, a rynek pracy od kilku miesięcy

stale przybiera na sile.

Coraz więcej ogłoszeń

Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych osiąga same dodatnie wyniki. W styczniu 2022 roku pracodawcy opublikowali 307,3 tys. nowych ofert pracy. To wynik wyższy o 37 proc. w porównaniu do stycznia ubiegłego roku.

Dla przypomnienia, w kwietniu 2020 roku, czyli tuż po wybuchu pandemii, liczba nowych ofert pracy była o ponad 50 proc. niższa niż w kwietniu 2019 roku. W okresie od czerwca 2020 do lutego 2021 roku liczba ofert pracy utrzymywała się na poziomie około 20 proc. niższym niż w roku poprzednim. Natomiast od marca 2021 roku liczba nowych ofert pracy stale notuje wyraźnie dodatnie dynamiki, które – nawet przy uwzględnieniu statystycznego efektu niskiej bazy – potwierdzają, że rynek pracy szybko otrząsnął się z lockdownu i kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Rynek odrabia straty

Liczba ofert pracy już ósmy miesiąc z rzędu jest wyższa niż w analogicznym okresie dwa lata temu (przed wybuchem pandemii). To pokazuje, że rynek pracy z nadwyżką odrabia straty wywołane walką z pandemią.

Po tym, jak w trakcie 2021 roku w polskiej gospodarce zniesiono niemal wszystkie istotne ograniczenia związane z walką z koronawirusem, pracodawcy w Polsce szybko zapomnieli o kryzysie i wrócili do znanej nam sprzed pandemii walki o pracownika. W dodatku styczeń 2022 roku to już kolejny miesiąc z rzędu, w którym liczba nowych ofert pracy (307 tys.) opublikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych jest nie tylko wyższa od liczby ofert pracy w analogicznym miesiącu rok temu (224 tys.), ale również wyższa od liczby ofert dwa lata temu, czyli jeszcze przed pandemią (296 tys.). Ten wynik potwierdza przedstawianą od kilku edycji raportu tezę, że rynek pracy po głębokim załamaniu w 2020 roku nie tylko odrobił straty wywołane koronawirusem, ale zrobił to wręcz z nadwyżką, tzn. popyt na pracowników w Polsce jest obecnie wyższy niż przed pandemią.



Warto zauważyć, że styczniowy wynik jest aż o 71 tys. ofert wyższy od tego

zanotowanego miesiąc wcześniej – w grudniu 2021 roku i niemal taki sam jak dwa miesiące wcześniej – w listopadzie (308 tys.). Czyli, po sezonowym zmniejszeniu popytu na pracowników w końcówce roku, w styczniu pracodawcy znowu zaczęli zasilać rynek pracy nowymi ofertami.

W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 13,9 ofert pracy (wobec 8,8 rok temu). W styczniu 2022 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – 23,8 ofert na każdy tysiąc osób.

Tuż za Krakowem jest Warszawa, w której przypadało średnio 22,4 ofert na tysiąc mieszkańców. Nadal najgorzej wypada Poznań – w minionym miesiącu wskaźnik ten wyniósł tylko 4,4.