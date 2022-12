Popyt na taksówki w Święta wzrośnie nawet o 80 proc.

Nawet o 80% względem dni powszednich wzrośnie popyt na przejazdy taksówką w tegorocznym okresie świątecznym - przewiduje FREE NOW. Z najnowszego badania KANTAR dla FREE NOW wynika, że co trzeci mieszkaniec polskich miast planuje spędzić święta w podróży. Pozostałe 70% badanych zamierza pozostać w mieście i przemieszczać się tylko w jego obrębie.