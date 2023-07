„Porcja DobreGO!”, czyli wartościowe posiłki na każdą porę dnia od Żabki 

Analizując trendy i oczekiwania konsumentów względem racjonalnego żywienia, a jednocześnie ich bolączki związane z niedostateczną wiedzą czy brakiem czasu, Żabka chce zapewnić im łatwy dostęp do dobrych, gotowych posiłków pochodzących z bogatego portfolio marek własnych. Wszystko przy współpracy z wykwalifikowanym dietetykiem.

Sklepy Żabka odwiedza codziennie ok. 3 mln klientów. Wielu z nich kojarzy dobre żywienie z pracochłonnym procesem przygotowania i planowania posiłków. Program „Porcja DobreGO!” ma za zadanie zmienić tę perspektywę. Smaczne i zdrowe jedzenie może być teraz na wyciągnięcie ręki, również, jeżeli chodzi o kategorię dań gotowych, które według naszych badań są kupowane przez 70% dorosłych Polaków. Inicjatywa jest następstwem nowego podejścia do dobrego żywienia, które sieć zdefiniowała w 2022 r. Po pandemii i w obliczu rosnącej inflacji, coraz mniej osób decyduje się „jeść w restauracjach”, wzrasta więc popularność dań gotowych. Zdając sobie z tego sprawę, sieć chce oferować swoim klientom pełnowartościowe produkty, po które mogą sięgać regularnie. Dzięki temu konsument nie musi już myśleć, jak jeść smacznie i zdrowo, bo Żabka zrobiła to DLA Niego i ZA niego.

Smacznie i na każdą okazję

Dania i przekąski oznaczone specjalną naklejką „Porcja DobreGO!”, wyselekcjonowane spośród oferty marek własnych, wyróżniają się najwyższą jakością we wszystkich aspektach. Każdy produkt objęty programem jest starannie dobierany, uwzględniając wiedzę dietetyka oraz różnorodne nawyki konsumentów. W misję dobrego żywienia wpisują się też same porcje produktu – które pod względem objętości i składu stanowią pełnowartościowy posiłek na każdą okazję. W taki sposób dostęp do dobrego pożywienia i zmiana diety na własnych zasadach z siecią Żabka stają się niezwykle proste.

„Dobre jedzenie nie powinno być trudnodostępne ani czasochłonne. Wierzymy, że każdy powinien mieć możliwość cieszenia się pełnowartościowymi posiłkami, które dopasują się do indywidualnych oczekiwań i danej sytuacji. Pragniemy również potwierdzić to, że ekologia rozumiana poprzez zrównoważone jedzenie jest jednym z filarów naszej działalności i wpisuje się we wszystkie plany rozwojowe sieci. Inicjatywy takie jak program „Porcja DobreGO!” mają ułatwić życie naszych klientów, jednocześnie nie zwiększając naszego negatywnego wpływu na środowisko. Zdajemy sobie sprawę, że stoimy u progu globalnej transformacji żywieniowej, a Żabka chce być zawsze tam, gdzie potrzeby konsumentów”. – mówi Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

Dobry skład, dobry smak – „Porcja DobreGO!”

Żabka konsekwentne dąży do rozwoju segmentu marek własnych. Współpracuje w tym zakresie zarówno z największymi dostawcami składników oraz gotowych produktów, jak i z małymi lokalnymi producentami. Czuwa nad składnikami, recepturami i procesem produkcji. „Porcja DobreGO!” jest kolejnym krokiem tej strategii – oferta programu obejmuje produkty ze wszystkich marek własnych dostępnych w sieci Żabka - Plant Hunter, Szamamm, Tomcio Paluch czy Dobra Karma.

„Większość z nas ma świadomość, że racjonalne odżywianie ma wpływ na nasze zdrowie, kondycję i samopoczucie. Z jednej strony staramy się słuchać rad dietetyków, ekspertów i specjalistów, ale każda kolejna wskazówka wprowadza nas w jeszcze większy zamęt informacyjny - nie wiemy do końca jakie produkty wybierać przy sklepowej półce, jak na ich bazie przygotowywać smaczne posiłki i jak komponować codzienny jadłospis, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyczka, Kierowniczka Dobrego Żywienia w Grupie Żabka. – Dlatego sieć Żabka dobre żywienie czyni zdecydowanie łatwiejszym. W naszym asortymencie marek własnych znajdziemy produkty, w których „smacznie” i „zdrowo”, nie są w opozycji, to my zadbaliśmy o najlepszą jakość składników, o ich odpowiednie proporcje w gotowych posiłkach, walory odżywcze i zdrowotne, których coraz częściej oczekujemy od gotowych produktów. Mimo że jesteśmy różni, lubimy różne smaki, mamy inne nawyki i przekonania żywieniowe, to dziś Żabka łączy wszystkich przy jednym stole wspólnym mianownikiem, jakim jest „Porcja DobreGO!” – dodaje.

Wraz z trwaniem programu, w sklepach Żabka będzie pojawiać się coraz więcej produktów z oznaczeniem „Porcja DobreGO!”. Kluczem do ich wyboru jest system Nutri-Score, który znajduje się na 100% produktów marek własnych. Komunikuje on profil żywieniowy posiłku i jest doskonałą nawigacją do intuicyjnego balansowania codziennego jadłospisu. Posiłki i przekąski ze specjalną naklejką posiadają najwyższe możliwe noty, czyli Nutri-Score A i B. Wśród obecnie dostępnych opcji, dla osób poszukujących szybkiego śniadania idealnie sprawdzi się kanapka Tomcio Paluch z porem i jajkiem w dwóch odsłonach – gotowanym oraz w formie pasty. Z kolei w porę lunchową warto postawić na sycące i aromatyczne zupy Szamamm, np. krem pomidorowy ze śmietanką czy barszcz ukraiński. Niezależnie od tego, czy ktoś preferuje lekkie potrawy wegetariańskie czy może posiłki mięsne, w ofercie znajdzie gotowe dania główne – sałatkę cezar lub makaronową z soczystym kurczakiem, a także z falafelem od marki Dobra Karma. Dla fanów bardziej klasycznych pozycji sprawdzą się natomiast tradycyjne pierogi ruskie Szamamm. Całość dopełniają przekąski w postaci orzechów nerkowca i migdałów HAPS!.

Inicjatywa rozpoczęła się 5.07 od akcji „Spróbuj DobreGO!” i potrwa do 29.08 br., towarzyszy jej szeroko zakrojona kampania 360 stopni. Aby łatwiej było rozpoznać klientom obecne w programie dania i przekąski, wybrane z nich oznaczone są specjalną naklejką. Dla posiadaczy aplikacji mobilnej Żappka – produkty są dostępne w promocyjnej cenie – o ponad 25% taniej.