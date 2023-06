Porównujemy wynagrodzenia w trzech największych dyskontach

Biedronka poinformowała, że ponad ¾ pracowników sieci Biedronka otrzyma od lipca br. wyższe wynagrodzenia. Podwyżki pensji obejmą ponad 60 tys. osób na stanowiskach kasjera, sprzedawcy-kasjera, pracownika sklepu czy zastępcy kierownika sklepu. Wyższe pensje otrzymają również załogi w 17 centrach dystrybucyjnych sieci.

Porównajmy zatem zarobki w trzech topowych dyskontowych sieciach handlowych w Polsce.

Ile zarabia się w Biedronce? Stawki 2023

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci Biedronka zarobi od lipca 2023 r. nie mniej niż 4050 zł do 4400 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4200 zł do 4650 zł brutto.

Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4400 - 4700 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5050 - 5350 zł brutto. Po trzech latach stawki te zwiększają się odpowiednio do poziomu 4850-5150 zł brutto i 5350-5650 zł brutto.

Wynagrodzenia w Lidlu

Pracownicy sklepów Lidl zarabiają 4 200-5 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy sieć gwarantuje wzrost płacy do poziomu 4 400-5 350 zł brutto. Po dwóch latach stażu pracy: 4 600-5 600 zł brutto.

Pracownik magazynu zajmujący się komisjonowaniem towaru otrzymuje na start pensję w wysokości 4 800-5 250 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu 5 050-5 500 zł brutto. Po upływie dwóch lat zarobki wynoszą 5 300-5 800 zł brutto.

Ile płaci Aldi?

Na stanowisku sprzedawcy Aldi płaci na start od 3710 do 4210 zł brutto. Po dwóch latach wynagrodzenie wzrasta do 4010 - 4610 zł brutto za miesiąc.

Zastępca kierownika sklepu na początku zarabia 4610 -5210 zł miesięcznie. Po trzech latach wynagrodzenie będzie wynosić 5560 - 6160 zł miesięcznie.

Kierownik sklepu dostaje początkowo 5910 - 6810 zł miesięcznie brutto. Po trzech latach jest to 6810-7710 zł brutto miesięcznie.

Magazynier początkowo zarabia w Aldi 4160 zł brutto. Po dwóch latach jest to 4860 zł brutto miesięcznie.

W branży handlowej w naszym kraju zatrudnionych jest około 1,5 – 2 mln osób, co czyni ten sektor największym pracodawcą w Polsce. W sklepach pracuje największy odsetek zatrudnionych (według GUS to 4,6 proc. ogólnej liczby pracowników).