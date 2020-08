Porównujemy wyniki Biedronki i Dino. Ile zarabia sieć 1,3 tys. sklepów, a ile 3 tys.?

fot. materiały prasowe sieci Biedronka i Dino

Sieć Dino otworzyła w pierwszym półroczu 2020 r. 84 sklepy. Biedronka powiększyła się w tym czasie tylko o 34 markety (sieci przybyło 29 placówek netto). Przychody spółki z Krotoszyna wyniosły 4 685,8 mln zł, a Biedronki 6,536 mld euro czyli ok. 28,6 mld zł. Nakłady inwestycyjne w tym okresie to 436 mln zł na Dino oraz 61 mln euro czyli ok. 267 mln zł na Biedronkę. Wynik EBITDA Dino to 428,8 mln zł, a Biedronki 589 mln euro czyli ok. 2,58 mld zł. Która spółka osiąga lepsze wyniki?

Na koniec czerwca br. sieć Dino obejmowała 1 302 placówki pod szyldem Dino, tj. o 246 sklepów więcej rok do roku. – Widzimy, że otwarcia nowych marketów Dino spotykają się z pozytywną reakcją lokalnych społeczności, dlatego konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię i utrzymujemy wysokie tempo rozwoju. Planujemy, że w 2020 roku na inwestycje przeznaczymy ok. 950 mln zł, z czego zdecydowaną większość – na rozwój sieci marketów i zaplecza logistycznego. – mówi Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino Polska S.A.

W pierwszym półroczu 2020 r. spółka uruchomiła swoje piąte centrum dystrybucyjne, zlokalizowane w Łobzie w województwie zachodniopomorskim, oraz podjęła decyzję o budowie kolejnych dwóch – w Sieroniowicach w województwie opolskim i w Sierpcu w województwie mazowieckim.

Sprzedaż Biedronki odpowiada za 70,2 proc. sprzedaży całej Grupy Jeronimo Martins. Jednym z elementów sukcesu było nawiązanie współpracy z Glovo, które dostarcza produkty sieci konsumentów w 20 miastach. W tym czasie na półkach Biedronki pojawiło się 130 nowych produktów, m.in. w ramach współpracy z 90 lokalnymi producentami. W ramach rozwijania marki własnej pojawiły się 73 nowe produkty. Sieć powiększyła liczbę sklepów do 3031 placówek.