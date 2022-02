Portfel Żabki coraz grubszy. Sieć barometrem trendów

Przedstawiciele Żabki wielokrotnie podkreślali, że skupiają się na kliencie i jego potrzebach. Klientocentryczność największej sieci convenience w Polsce wzniosła ją na nowy poziom i pozwoliła na nowo zdefiniować wygodne zakupy.

Wygoda po nowemu

- Słowo wygoda zupełnie zmieniło swoje znaczenie. Obecnie wygoda polega na tym, że klient chce być traktowany indywidualnie, że cała oferta jest skierowana do niego tak, iż czuje się w centrum uwagi. Nie da się tego zrobić inaczej jak tyko przez bezpośredni kontakt z klientem– mówił Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska, podczas debaty „Handel na nowo”, która odbyła się podczas ubiegłorocznego EEC.

Wykorzystując informacje o klientach Żabka tworzy ekosystem, w którym poszczególne elementy ze sobą współpracują. - Stąd połączenie z Dietly, z Maczfitem – tłumaczył Tomasz Suchański.

- Dzięki takiemu zestawieniu portfela (Maczfit i Dietly.pl), Żabka będzie mogła czerpać korzyści z kontrolowania przedsiębiorstw odpowiadających za dwa etapy dostarczania wartości cateringu dietetycznego, a także ich dystrybucji - uważa Maciej Kraus, partner w funduszu inwestycyjnym Movens Capital.

- Moja pierwsza reakcja na transakcję Żabki i Maczfitu to zaskoczenie - mówił Ludomir Biedecki, radca prawny, partner w Kancelarii Noerr. - Jednak po zastanowieniu stwierdziłem, że ona ona odpowiada koncepcji convenience store, jest to budowanie sprzedaży poprzez e-commerce, dobrze się wpisuje w portfel produktów oferowanych przez Żabkę i w koncepcję sklepów samoobsługowych - jak pamiętamy Żabka uruchomiła pierwszy taki sklep w Poznaniu. Myślę więc, że ta konsolidacja nie powinna być zaskoczeniem, że to prawdopodobnie jest kierunek, w którym będą podążały inne podmioty.

Włączenie do struktur spółek Maczfit i Dietly.pl to jeden z elementów procesu tworzenia Grupy i dalszy krok marki w kierunku rozwoju dwóch obszarów: modern convenience, czyli ułatwiania życia poprzez odpowiadanie na potrzeby klientów, związanego z oszczędnością czasu i dbaniem o zdrowie oraz integracji rozwiązań e- commerce, które detalista realizuje od kilku lat.

Dopięte przejęcie Stock Spirits

Pod koniec listopada ub.r. CVC Capital Partners ogłosił zakończenie przejęcia Stock Spirits Group PLC.

Stock Spirits zajmuje wiodącą pozycję na rynku napojów alkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej i posiada portfolio produktów zakorzenionych w lokalnym i regionalnym dziedzictwie. Obejmuje ona 70 marek z szerokiej gamy alkoholi.

Jakub Lerner, partner lokalny w polskim biurze Noerr tłumaczył, że transakcja wpisuje się w trend wieloletnich inwestycji CVC w Europie Środkowo-Wschodniej.

- W rękach CVC znajduje się największa w Polsce sieć sklepów typu convenience, co daje dodatkowe możliwości zwiększenia sprzedaży asortymentu producenta. W tym świetle nabycie Stock Spirits przez fundusz, który zdaje się doskonale rozumieć otoczenie biznesowe Europy Środkowo-Wschodniej, przedstawia obiecujące perspektywy rozwoju spółki - wyjaśnia ekspert.

Nowy właściciel na pewno skorzysta z okazji, jakie niesie za sobą posiadanie dwóch tak potężnych marek jakimi są Żabka i Żołądkowa.

Start-upy na celowniku

Wspomniana już wygoda to także szybkie zakupy online. Dlatego spółka Żabka Future, wraz z zewnętrznym zespołem managerów, powołała do życia start-up Lite e-Commerce.

Żabka Future odpowiada za wyszukiwanie i tworzenie oraz rozwój biznesów, które umożliwią Grupie Żabka budowanie ekosystemu rozwiązań o charakterze modern convenience. Grupa powstała na początku 2021 roku. Nowa struktura umożliwia szersze działania na rzecz innowacji i wytyczania kierunków rozwoju firmy.

- Włączenie Lite e-Commerce w strukturę Grupy Żabka jest świetnym przykładem na to, w jak dynamiczny sposób działamy jako Żabka Future. Formuła start-upu zapewni maksymalną zwinność w działaniu nowej spółki, z kolei pilotaż w rzeczywistym otoczeniu rynkowym pozwoli szybko sprawdzić efektywność i zaoferować klientom nową jakość na rynku – powiedział Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Future.

21 października ub.r. wystartowała usługa dostawy produktów do domu – Żabka Jush. Zakupy można zamówić przez aplikację Jush, z której aktualnie mogą korzystać mieszkańcy Warszawy i Gdańska.Cały proces, od złożenia zamówienia do przybycia kuriera, ma trwać do 15 minut. Konsumenci mogą wybierać spośród 1300 produktów, znanych między innymi z sieci sklepów Żabka. Tym samym Grupa rozszerzyła swoją działalność o rynek q-commerce, którego rozwój w Polsce i na świecie w ostatnich miesiącach dynamicznie przyśpieszył. Nie bez znaczenia jest tu też fakt, ze w ubiegłym roku Grupa została poszerzona o czołowe firmy z branży cateringu dietetycznego: Maczfit i Dietly.pl. Inwestycja w nowe usługi ma na celu przyspieszenie rozwoju handlu online największej sieci modern convenience w Polsce.

W tym roku Żabka zdecydowała się zainwestować w start-up Mięsna Paczka. Idea dostawy ekologicznego, świeżego mięsa wprost do domu klienta, przekonała inwestorów, od których w rundzie seedowej pozyskano ponad 4 mln zł na rozwój projektu.

– W ramach Grupy Żabka rozwijamy i wdrażamy wiele nowatorskich projektów, które mają ułatwiać życie konsumentom i odpowiadać na ich zmieniające się potrzeby takie jak m.in. wygoda, zdrowy tryb życia, personalizacja. Częścią tej strategii jest wsparcie innowacyjnych firm w początkowej fazie rozwoju, zwłaszcza jeśli stoją za nimi doświadczeni menadżerowie z pasją i misją zbieżną z naszymi celami biznesowymi. Chcemy stymulować rozwój produktów, usług i modeli biznesowych, które podążają za najnowszymi trendami konsumenckimi i technologicznymi oraz tworzą nową jakość w handlu. Mięsna Paczka i jej założyciele idealnie wpisują się w tę definicję – powiedział Tomasz Blicharski.

Żabka staje się firmą nie tylko odpowiadającą na potrzeby klientów, ale wręcz wyprzedzającą te oczekiwania. Jej ruchom warto się przyglądać, by wiedzieć skąd wieje wiatr. Na takie działania niewątpliwe pozwala skala sieci i właściciele, którzy nie zawahają się sięgnąć głębiej do kieszeni, kiedy nadarza się okazja.