Poseł KO chce obowiązkowych szczepień dla pracowników sklepów wielkopowierzchniowych

Pismo wpłynęło 30 lipca br. Na razie czekamy na odpowiedź ministerstwa.

Niezaszczepieni pracownicy sklepów

Oto co pisze poseł: "(....) Zawieszenie działalności sklepów wielkopowierzchniowych miało miejsce kilka razy w czasie epidemii, jednak jest to ostateczność, której należy unikać. Nie tylko przynosi ona straty właścicielom i właścicielkom tych sklepów, ale także wpływa negatywnie na życie codzienne pracownic i pracowników, a czasem wiąże się również z obniżeniem wynagrodzenia. To także poważna niedogodność dla klientek i klientów. Dlatego należy zadbać o utrzymanie warunków epidemicznych pozwalających na normalne funkcjonowanie sklepów wielkopowierzchniowych. Sposobem na to jest ochrona pracowników i pracownic tych sklepów przez masowe zaszczepienie Polek i Polaków, aby osiągnąć próg odporności zbiorowej. Do tego momentu jeszcze daleka droga. (...). Trudno stwierdzić, jak wysoki jest poziom zaszczepienia wśród pracowników i pracownic sklepów wielkopowierzchniowych, ponieważ nie byli oni szczepieni jako jedna grupa zawodowa (jak to miało miejsce w przypadku pracowników ochrony zdrowia czy systemu edukacji), a szczepienia w zakładach pracy objęły jedynie kilkaset tysięcy osób, zamiast zapowiadanych przez rząd kilku milionów. Można więc wnioskować, że nadal są tysiące osób pracujących w sklepach wielkopowierzchniowych, które pozostają niezaszczepione. (...) Jeśli mimo wzrostu zakażeń obsługa sklepów wielkopowierzchniowych będzie odbywać się w trybie stacjonarnym, osoby niezaszczepione znajdą się w niebezpieczeństwie, a przy tym staną się zagrożeniem dla współpracownic i współpracowników oraz pozostałych obywatelek i obywateli. Jeśli więc środkiem ochrony przed zakażeniem jest przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19, to należy środek ten zastosować, ze szczególnym uwzględnieniem osób niezbędnych dla funkcjonowania społeczeństwa, a wśród nich pracownic i pracowników sklepów wielkopowierzchniowych. Taki obowiązek nie dotyczyłby oczywiście osób, które w wyjątkowych przypadkach nie mogą się zaszczepić ze względów medycznych."

Poseł pyta:

1. Czy ministerstwo planuje wprowadzić obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla wszystkich pracownic i pracowników sklepów wielkopowierzchniowych? Jeśli tak, to kiedy i dlaczego nie nastąpiło to wcześniej? Jeśli nie – dlaczego?

2. Jakie działania ministerstwo podejmuje lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 wśród pracownic i pracowników sklepów wielkopowierzchniowych?